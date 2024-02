MZ zur Ukraine

Mitteldeutsche Zeitung

Die Entscheidung, der überfallenen Ukraine beizustehen, hat gravierende Folgen für die EU und Deutschland. Vier Millionen Ukrainer sind in die EU geflohen, mehr als eine Million leben nun in Deutschland. Ihre Versorgung und Integration ist eine Belastung für Staat und Gesellschaft. Die Entkoppelung von russischen Rohstofflieferungen hat massive Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die gestiegenen Energiepreise kosten Wachstum und die Inflation Wohlstand. Dazu kommen Milliarden-Ausgaben für Rüstung. Geld, das anderweitig besser investiert wäre - etwa, um die großen Modernisierungsprojekte im Kampf gegen den Klimawandel zu finanzieren oder ihre Folgen sozial abzumildern. Aber es geht nicht anders. Wladimir Putin wird sich nicht mit einer Wärmepumpe abschrecken lassen. Vor einigen Jahren war es noch undenkbar, dass dieser uralte sicherheitspolitische Satz mitten in Europa wieder aktuell würde: Wer Frieden will, muss für den Krieg rüsten.

