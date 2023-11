Mitteldeutsche Zeitung

Sachsen-Anhalt/Finanzen/Landesvermögen/Israel/Hamas

Umstrittenes Investment: Sachsen-Anhalt legt 35 Millionen Euro Landesvermögen in Katar anHalle

Halle (ots)

Halle. Sachsen-Anhalt investiert 35,6 Millionen Euro seines Vermögens im autoritär regierten Wüstenstaat Katar. Das erklärte das Finanzministerium in Magdeburg gegenüber der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstagsausgabe). Es handele sich um Staatsanleihen in Höhe von gut 28 Millionen Euro, hinzu kommen Investments in katarische Unternehmen wie der Qatar National Bank (1,3 Millionen Euro), Ahli Banc QSC (zwei Millionen Euro) und QatarEnergy (1,4 Millionen).

Weil der Wüstenstaat als Unterstützer der radikalislamischen Hamas gilt, fordert Sachsen-Anhalts Linksfraktion im Landtag den Abzug aller Investments aus Katar. "Wir können nicht auf der einen Seite sagen, dass wir uns gegen jeden Antisemitismus aussprechen, und auf der anderen Seite unterstützen wir indirekt die Hamas", bekräftigte die Linken-Abgeordnete Kristin Heiß gegenüber der MZ. "Warme Worte genügen nicht, wir können auch praktisch etwas tun." Für die Landtagssitzung am kommenden Freitag hat die Linke einen Antrag vorbereitet, laut dem sämtliche Investments in Staaten und Konzerne gestoppt werden sollen, die sich an der Finanzierung des Angriffs auf Israel beteiligen. Laut dem Finanzministerium in Magdeburg ist eine Abzug der Investments nicht geplant.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell