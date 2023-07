Deutsche Wildtier Stiftung

"Winnis wilde Nachbarn" - Hörabenteuer in der Natur

Deutsche Wildtier Stiftung startet Kinderpodcast zu heimischen Wildtieren

Welche Geräusche machen Kaninchen? Warum heißt Fuchskacke Losung? Können Wildbienen stechen? Diese und weitere Fragen beantwortet die Deutsche Wildtier Stiftung ab heute in ihrem Kinderpodcast "Winnis wilde Nachbarn". Jede Woche erscheint eine neue Folge, in der die kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer jeweils ein anderes heimisches Wildtier kennenlernen. In der ersten Staffel geht es um Tiere in der Stadt - neben Fuchs, Fledermäusen und Kaninchen auch um Wildbienen, Spatz und Gartenschläfer.

Namensgeberin des Podcasts ist Eichhörnchen Winni, gesprochen von der Schauspielerin Annette Frier. In seinem Baumhaus in der Schiefen Eiche steht die "Boogle"-Maschine, die das Wissen sämtlicher Tierbücher enthält. Mit im Baumhaus ist in jeder Folge ein Kind, das über seine eigenen Begegnungen mit den verschiedenen Wildtieren berichtet. Und hier trifft sich Winni auch mit Reporter Hendrik Schröder, der jede Woche mit einer Expertin oder einem Experten der Deutschen Wildtier Stiftung auf die Suche nach wilden Tieren geht. Er begleitet sie in den Park, in den Schrebergarten oder auf den Friedhof und entlockt ihnen spannende Informationen über die Tiere und ihre Lebensweise.

Inga Olfen, Leiterin der Kommunikation bei der Deutschen Wildtier Stiftung, erklärt die Idee hinter dem Podcast: "Podcasts sind ein tolles Format, um Kindern Natur und Wildtiere nahezubringen. Und Hendrik bei seinen Expeditionen zuzuhören, ist ein echtes Abenteuer. So möchten wir Kinder motivieren, selbst in die Natur zu gehen und Wildtiere vor der eigenen Haustür zu entdecken. In den Shownotes finden Kinder und ihre Eltern noch viele weitere Informationen zum Verstehen und Entdecken der heimischen Tierwelt." Jede Episode ist etwa 25 Minuten lang und durch die Szenenwechsel zwischen Baumhaus und Naturexpeditionen sehr abwechslungsreich. Das macht es Kindern leicht, bis zum Ende dabeizubleiben. Die Zielgruppe sind Kinder von sechs bis zehn Jahren. Und auch für ihre Eltern ist sicher noch das eine oder andere Neue dabei - und für alle jede Menge Spaß.

"Winnis wilde Nachbarn" ist eine Produktion von studiodrei und schall.ultras im Auftrag der Deutschen Wildtier Stiftung. Die drei Berliner Hörfunk- und Fernsehjournalistinnen von studiodrei konzipieren und produzieren Podcasts für Kinder und Erwachsene. Sie waren 2022 mit einem Kinderpodcast für den Grimme Online Award nominiert und haben den Pädagogischen Medienpreis gewonnen. Im Studio der schall.ultras in Berlin-Kreuzberg, das Reporter Hendrik Schröder mitbetreibt, entstehen Podcasts und andere Audioformate für Audible und verschiedene ARD-Formate.

