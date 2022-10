SWR - Südwestrundfunk

Hilfe für Geflüchtete - eine Herausforderung für die Kommunen

SWR Fernsehen Baden-Württemberg

Video-Infos

Download

Stuttgart (ots)

"Zur Sache Baden-Württemberg!" am Donnerstag, 13. Oktober 2022 im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Gast im Studio: Marion Gentges (CDU), Ministerin für Justiz und Migration

Lässt die Politik die Kommunen mit der großen Zahl an Ukraine-Flüchtlingen allein? Diese und andere Fragen stellt "Zur Sache Baden-Württemberg!" in der Sendung am Donnerstag, 13. Oktober, ab 20:15 Uhr live im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Im Anschluss steht die Sendung in der ARD Mediathek zur Verfügung. Es moderiert Alexandra Gondorf.

Sporthallen dienen als Notunterkünfte, Einheimische und Geflüchtete konkurrieren um Mietwohnungen, Kitas und Schulen müssen Flüchtlingskinder integrieren: Einige Bürgermeister:innen im Land sehen das Gemeinwesen an einem "gefährlichen Kipppunkt". Sie fühlen sich von Land und Bund allein gelassen, denn der Krieg in der Ukraine konfrontiert sie mit einer Zahl an Flüchtlingen, die sogar die sogenannte Flüchtlingskrise 2015/16 übertrifft. Und dies in einer Zeit, in der viele Bürger:innen durch Corona und gestiegene Lebenshaltungskosten krisenmüde geworden sind. Zieht das deutsche Sozialsystem Flüchtlinge an, wie manche Politiker:innen behaupten? Gelingt ein "Wir schaffen das" einmal mehr, ohne den sozialen Frieden zu gefährden? Gast im Studio ist die Ministerin der Justiz und für Migration, Marion Gentges (CDU).

Weitere Themen der Sendung:

Vor Ort in Sinzheim - werden Gemeinden allein gelassen?

Erst angeschafft und dann verstoßen - Corona-Haustiere bringen Tierheime ans Limit

Gaspipelines und Bahn-Kommunikation: Anschläge auf das tägliche Leben. Gast im Studio: Sebastian Schreiber, SySS (Unternehmen für IT-Sicherheit, Tübingen)

Zur Sache Baden-Württemberg!

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet über Themen, die das Land bewegen.

ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.ARDmediathek.de und www.swrfernsehen.de/zur-sache-bw verfügbar.

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell