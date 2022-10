SWR - Südwestrundfunk

Licht aus!

Wie Städte aus Spargründen die Beleuchtung einschränken

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 13. Oktober 2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Im Anschluss in der ARD Mediathek

Mainz (ots)

Über die eingeschränkte Beleuchtung von Wahrzeichen und Einzelhandel rheinland-pfälzischer Städte berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 13. Oktober 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Moderation: Daniela Schick.

Viele Städte in Rheinland-Pfalz sparen Energie, indem sie die Beleuchtung runterfahren. Bedeutende Gebäude und Touristenmagnete wie die Porta Nigra in Trier oder der Kaiserdom in Speyer liegen nachts überwiegend im Dunkeln. Einige Städte wie etwa Kaiserslautern wollen in diesem Jahr sogar ganz auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Dagegen regt sich Protest. Einzelhandelsverbände fürchten negative Auswirkungen auf den Umsatz und die Belebung der Innenstädte, Kirchenvertreter vermissen die in Krisenzeiten so nötigen Lichtblicke - gerade in der bevorstehenden Adventszeit. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporterin Sina Groß war im Land unterwegs und hat auch Menschen auf der Straße gefragt, ob womöglich an der falschen Stelle gespart wird.

Weitere Themen der Sendung:

- Hoffen auf den "Doppel-Wumms" - Wie die hohen Energiepreise ärmere Menschen in Not bringen

Dazu der "Zur Sache-PIN": Was haben die Entlastungspakete bislang gebracht?

- Rücktritt von Innenminister Lewentz - Was bedeutet das für Ampelkoalition und SPD?

- "Queersensible" katholische Kirche? - Wie sich das Bistum Mainz allen Lebensformen öffnen will

- Tabuthema Hodenkrebs - Prominente Fälle aus dem Sport sorgen für mehr Aufmerksamkeit

- Gewässer in Gefahr? - Klärwerke schlagen Alarm wegen drohender Phosphatbelastung im Abwasser

