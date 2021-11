Sky Deutschland

Sky Go ab sofort auch für Amazon Fire-Tablets erhältlich /

Unterföhring (ots)

Sky Go App jetzt auch im Amazon Appstore zum Download verfügbar

Mit Sky Go sehen alle Sky Q Kund:innen ihre Lieblingsprogramme mobil wann und wo sie wollen: Auf Abruf oder Live auf einem der über 100 Sender

Unterföhring, 15. November 2021 - Gute Neuigkeiten für Sky Kund:innen, die ein kompatibles Amazon Fire-Tablet besitzen: Sky Go, die beliebte mobile App von Sky, ist ab sofort neben dem Google Play Store, dem Apple App Store, und der Huawei AppGallery nun auch im Amazon Appstore und damit in allen großen App Stores verfügbar.

Mit Sky Go haben Kund:innen die Möglichkeit, ihr Programm neben dem Sky Q Receiver überall zu genießen, sei es mit einem der über 100 linearen TV-Sender oder mit dem besten Sport, den neuesten Kino-Filmen, Serien, Dokumentationen und Kinderprogramm live und jederzeit auf Abruf. Auf einem anderen Gerät begonnene On-Demand-Inhalte können mit Sky Go einfach fortgesetzt werden. Zudem können Nutzer:innen ihre Lieblingsinhalte herunterladen und überall auch offline ansehen.

Sky Go ist als Bestandteil von Sky Q für alle Sky Q Kund:innen inklusive. Der mobile Service ist bereits für iOS- und Android-Geräte, sowie für PC und MAC verfügbar und kann auf bis zu drei Geräten gleichzeitig genutzt werden. Alle Sky Q Kund:innen, die Sky auf mehreren Geräten parallel nutzen möchten, können entweder die Option Sky Go Plus (zwei zusätzliche Streams für Sky Go) oder die Option Multiscreen (zwei zusätzliche Streams und Sky auf weiteren Geräten mit Sky Q App, Sky Q Mini und Sky Go) hinzubuchen.

Max Konstantin Ehrhardt, Director Product & Proposition bei Sky Deutschland:

"Durch die Verfügbarkeit von Sky Go auf Amazon Fire-Tablets sind wir nun in allen großen App Stores vertreten und machen unsere All-in-One Plattform jetzt noch flexibler. Damit erweitern wir für unsere Kund:innen die Möglichkeiten, das exklusive Sky Programm zu sehen, wo und wann sie wollen."

Über Sky Q

Sky Q vereint die besten Eigenschaften, die sich die Zuschauer:innen von einer All-in-One Plattform wünschen - Fernsehen, Streaming und Apps. Mit nur einer Fernbedienung für alles bietet Sky Q eine große Sendervielfalt von Sky-, Partner- und Free-TV-Sendern. Zudem erhalten die Sky Q Kund:innen Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken wie ARD, ZDF und TVNOW sowie eine große Auswahl an kostenlosen und Premium-Apps wie Spotify, Prime Video, TVNOW und DAZN. Die Programm-Vielfalt ist eingebettet in eine wegweisende Benutzeroberfläche, die einen einfachen und schnellen Zugang zu vielen Funktionen bietet wie Restart oder Autoplay. Die smarte Sky Q Sprachsteuerung macht die Suche nach dem Wunschprogramm einfach und intuitiv. Sky Q ist sowohl über Kabel, Satellit oder über das Internet verfügbar. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen. Mehr Infos zu Sky Q gibt es hier.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

