Neue Westfälische (Bielefeld)

SPD attackiert AfD-Kurs der Union: "Helmut Kohl würde sich im Grabe umdrehen"

Neue Westfälische, Bielefeld (ots)

Berlin/Düsseldorf. Der SPD-Fraktionsvize im Bundestag und designierte neue NRW-Landesvorsitzende Achim Post fordert von der Union eine klare Distanzierung von der AfD. "Ich erwarte vor allem von CDU und CSU, dass die Brandmauer zur AfD steht. Bei Manfred Weber, dem Chef der Europäischen Volkspartei EVP, beobachte ich aktuell leider eher das Gegenteil. Er schmiedet einen Pakt nach dem anderen mit rechtsextremen und rechtsradikalen Kräften in Europa. Der große Europäer Helmut Kohl würde sich im Grab umdrehen, wenn er das sehen würde", sagte Post am Vorabend des letzten EU-Gipfels vor der Sommerpause dem Online-Portal nw.de der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen.

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell