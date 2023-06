Neue Westfälische (Bielefeld)

NRW-SPD einig über neue Führung

Doppelspitze mit Achim Post und Sarah Philipp

Landtagsabgeordneter Cordes neuer Generalsekretär

Bielefeld. (ots)

Der Bundestagsabgeordnete Achim Post (64) aus Minden und die Landtagsabgeordnete Sarah Philipp (40) aus Duisburg sollen die NRW-SPD künftig als Doppelspitze anführen. Auf diesen Vorschlag verständigten sich Landesvorstand und Präsidium der Partei während einer Veranstaltung in Dortmund am Freitagabend. Darüber berichtet das Online-Portal nw.de der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung "Neue Westfälische". Der 37-jährige Landtagsabgeordnete Frederick Cordes soll zudem neuer Generalsekretär der Landespartei werden. Die Kandidatin und die beiden Kandidaten sollen auf dem Parteitag am 26. August gewählt werden.

