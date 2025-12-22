Sky Deutschland

Sky und WOW Entertainment Lineup 2026: Exklusive Neustarts, neue Staffeln beliebter Serien, Sky Originals und zahlreiche Kino-Hits

Unterföhring (ots)

Film-Neustarts: "Jurassic World: Die Wiedergeburt", "M3GAN 2.0", "Die Schlümpfe: Der große Kinofilm", "From the World of John Wick: Ballerina", "Downton Abbey: Das große Finale" und "Wicked: Teil 2"

Serien-Premieren: "The Rookie" Staffel 8, "PONIES" mit Emilia Clarke, "Euphoria" Staffel 3, "House of the Dragon" Staffel 3, "Lord of the Flies", "Red Eye" Staffel 2 sowie "The Fall and Rise of Reggie Dinkins" mit Tracy Morgan und Daniel Radcliffe

Dokus: Sky Original "Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment", "Meine Mutter Jayne Mansfield" und "Billy Joel: And So It Goes"

Unterföhring, 22. Dezember 2025 - Das neue Entertainment-Jahr 2026 startet auf Sky und WOW direkt mit einer Mischung aus exklusiven Neustarts und heißersehnten Fortsetzungen: Neujahr mit der exklusiven Thrillerserie "The Copenhagen Test" und ab dem 9. Januar mit der Fortsetzung der beliebtesten Serie 2025 "The Rookie".

Sky und WOW Kunden können auch 2026 Blockbuster kurz nach dem Kinostart sowie preisgekrönte Top-Serien u. a. von NBCUniversal, Sony oder Sky Studios sehen. Auch die neuesten Staffeln relevanter HBO-Serien starten weiterhin bei Sky und WOW - darunter 2026 die neuesten Staffeln von Serienhits wie "House of the Dragon", "Euphoria" oder "Industry".

Neben zahlreichen Film- und Serienstarts können sich Kunden auch über weitere Sky Original Dokumentationen wie "Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment" freuen. Und auch die Reality-Formate gehen weiter: Das Special "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino" startet am 20. Januar

Elke Walthelm, Mitglied der Geschäftsführung und Chief Operating Officer bei Sky Deutschland: "Sky und WOW adressieren unterschiedliche Kundenbedürfnisse von Sport- und Entertainment- Fans. Wir investieren daher bewusst in eine Vielfalt an relevantem Content: von großen Must-See-Momenten über Special Interest Formate bis zu vertrauten Evergreens für die lineare Auswertung. Wir sind überzeugt, dass dieser Mix auch 2026 neue Zielgruppen sowie bestehende Kunden und Kundinnen begeistert."

Serien-Neustarts 2026 auf Sky und WOW, u. a.:

The Copenhagen Test

PONIES

The Rookie Staffel 8

Industry Staffel 4

Red Eye Staffel 2

Lord of the Flies

Ghosts Staffel 5

The Comeback Staffel 3

The Fall and Rise of Reggie Dinkins

Euphoria Staffel 3

House of the Dragon Staffel 3

Elsbeth Staffel 3

Boston Blue

Matlock Staffel 2

Kino-Hits 2026 auf Sky und WOW, u. a.:

Jurassic World: Die Wiedergeburt

M3GAN 2.0

Die Schlümpfe: Der große Kinofilm

From the World of John Wick: Ballerina

50 Jahre Roland Kaiser: Ein Leben für die Musik

Downton Abbey: Das große Finale

Wicked: Teil 2

Die Schule der magischen Tier 4

Dokumentationen 2026 auf Sky und WOW, u. a.:

Meine Mutter Jayne Mansfield

Ms. Magazine: Provokant. Furchtlos. Revolutionär.

Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment

Real Murders of Atlanta Staffel 3a

Unknown Serial Killers of America

Die Joghurt-Shop-Morde von Austin

Billy Joel: And So It Goes

