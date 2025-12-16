Die Sky und WOW Highlights im Januar 2026
Unterföhring (ots)
16. Dezember 2025 - Auf folgende neue Highlights dürfen sich Kundinnen und Kunden auf Sky und WOW im Januar 2026 freuen:
Serien, Shows und Dokumentationen:
- Im tödlichen Netz - Die Fischerclans von Kap York (1.1.)
- The Copenhagen Test S1 (6.1.)
- Die PS-Profis - Mehr Power aus dem Pott S1 (6.1.)
- Navy CIS: Origins S1 (7.1.)
- The Rookie S8 (9.1.)
- Industry S4 (12.1.)
- Mörderische Schwestern - Blutbad in Dublin S1 (12.1.)
- The Real Manhunter S4 (13.1.)
- Body in the Water: Mörderische Gewässer S1 (15.1.)
- PONIES S1 (16.1.)
- Meine Mutter Jayne Mansfield (16.1.)
- Ms. Magazine: Provokant. Furchtlos. Revolutionär. (16.1.)
- Secret Safari: Into the Wild S1 (17.1.)
- Real Murders of Atlanta S3a (19.1.)
- Unser Hof mit Cheyenne und Nino - Neue Stallgeschichten (20.1.) - Sky Original
- Die PS-Profis - Mehr Power aus dem Pott S2 (20.1.)
- Becoming Madonna (23.1.)
- Boss Hai: Kampf der Geschlechter (26.1.)
- Unknown Serial Killers of America S1 (28.1.)
- Die Joghurt-Shop-Morde von Austin S1 (30.1.)
- Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment (30.1.) - Sky Original
Filme:
- Jurassic World: Die Wiedergeburt (1.1.)
- Islands (3.1.)
- M3GAN 2.0 (8.1.)
- The Family McMullen (10.1.)
- Die Schlümpfe: Der große Kinofilm (16.1.)
- Fear Below (17.1.)
- From the World of John Wick: Ballerina (23.1.)
- King Ivory (24.1.)
- Freaky Tales (30.1.)
- Im Feuer des Krieges (31.1.)
