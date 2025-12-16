PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Sky Deutschland

Die Sky und WOW Highlights im Januar 2026

  • Bild-Infos
  • Download

Unterföhring (ots)

16. Dezember 2025 - Auf folgende neue Highlights dürfen sich Kundinnen und Kunden auf Sky und WOW im Januar 2026 freuen:

Serien, Shows und Dokumentationen:

  • Im tödlichen Netz - Die Fischerclans von Kap York (1.1.)
  • The Copenhagen Test S1 (6.1.)
  • Die PS-Profis - Mehr Power aus dem Pott S1 (6.1.)
  • Navy CIS: Origins S1 (7.1.)
  • The Rookie S8 (9.1.)
  • Industry S4 (12.1.)
  • Mörderische Schwestern - Blutbad in Dublin S1 (12.1.)
  • The Real Manhunter S4 (13.1.)
  • Body in the Water: Mörderische Gewässer S1 (15.1.)
  • PONIES S1 (16.1.)
  • Meine Mutter Jayne Mansfield (16.1.)
  • Ms. Magazine: Provokant. Furchtlos. Revolutionär. (16.1.)
  • Secret Safari: Into the Wild S1 (17.1.)
  • Real Murders of Atlanta S3a (19.1.)
  • Unser Hof mit Cheyenne und Nino - Neue Stallgeschichten (20.1.) - Sky Original
  • Die PS-Profis - Mehr Power aus dem Pott S2 (20.1.)
  • Becoming Madonna (23.1.)
  • Boss Hai: Kampf der Geschlechter (26.1.)
  • Unknown Serial Killers of America S1 (28.1.)
  • Die Joghurt-Shop-Morde von Austin S1 (30.1.)
  • Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment (30.1.) - Sky Original

Filme:

  • Jurassic World: Die Wiedergeburt (1.1.)
  • Islands (3.1.)
  • M3GAN 2.0 (8.1.)
  • The Family McMullen (10.1.)
  • Die Schlümpfe: Der große Kinofilm (16.1.)
  • Fear Below (17.1.)
  • From the World of John Wick: Ballerina (23.1.)
  • King Ivory (24.1.)
  • Freaky Tales (30.1.)
  • Im Feuer des Krieges (31.1.)

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:
Sky Deutschland:
Thomas Schöffner
Content PR
Thomas.Schoeffner@sky.de

Kontakt für Fotomaterial:
Bilder.Presse@sky.de
Fotoweb: https://picturemedia.sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell

