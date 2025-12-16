Sky Deutschland

Die Sky und WOW Highlights im Januar 2026

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

16. Dezember 2025 - Auf folgende neue Highlights dürfen sich Kundinnen und Kunden auf Sky und WOW im Januar 2026 freuen:

Serien, Shows und Dokumentationen:

Im tödlichen Netz - Die Fischerclans von Kap York (1.1.)

The Copenhagen Test S1 (6.1.)

Die PS-Profis - Mehr Power aus dem Pott S1 (6.1.)

Navy CIS: Origins S1 (7.1.)

The Rookie S8 (9.1.)

Industry S4 (12.1.)

Mörderische Schwestern - Blutbad in Dublin S1 (12.1.)

The Real Manhunter S4 (13.1.)

Body in the Water: Mörderische Gewässer S1 (15.1.)

PONIES S1 (16.1.)

Meine Mutter Jayne Mansfield (16.1.)

Ms. Magazine: Provokant. Furchtlos. Revolutionär. (16.1.)

Secret Safari: Into the Wild S1 (17.1.)

Real Murders of Atlanta S3a (19.1.)

Unser Hof mit Cheyenne und Nino - Neue Stallgeschichten (20.1.) - Sky Original

Die PS-Profis - Mehr Power aus dem Pott S2 (20.1.)

Becoming Madonna (23.1.)

Boss Hai: Kampf der Geschlechter (26.1.)

Unknown Serial Killers of America S1 (28.1.)

Die Joghurt-Shop-Morde von Austin S1 (30.1.)

Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment (30.1.) - Sky Original

Filme:

Jurassic World: Die Wiedergeburt (1.1.)

Islands (3.1.)

M3GAN 2.0 (8.1.)

The Family McMullen (10.1.)

Die Schlümpfe: Der große Kinofilm (16.1.)

Fear Below (17.1.)

From the World of John Wick: Ballerina (23.1.)

King Ivory (24.1.)

Freaky Tales (30.1.)

Im Feuer des Krieges (31.1.)

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell