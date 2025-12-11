Sky Deutschland

Spionage-Thriller "PONIES" mit Emilia Clarke und Haley Lu Richardson startet am 16. Januar auf Sky und WOW

Zum Cast gehören u.a. Emilia Clarke, Haley Lu Richardson, Adrian Lester und Artjom Gilz

Von "Mr. Robot"-Produzent David Iserson und "The Flight Attendant"-Regisseurin Susanna Fogel

Unterföhring, 11. Dezember 2025 - Zurück ins Moskau 1977, inmitten einer großen Verschwörung des Kalten Kriegs: Die Spionage-Thriller-Serie "PONIES" startet am 16. Januar 2026 auf Sky Deutschland und WOW, sowie linear auf Sky Atlantic. Zuschauer:innen können sich wöchentlich auf jeweils eine Doppelfolge der achtteiligen Peacock-Serie mit Emilia Clarke und Haley Lu Richardson in den Hauptrollen freuen.

Über "PONIES":

Moskau, 1977: Zwei 'PONIES' ('Person of no interest' in Geheimdienstsprache) arbeiten anonym als Sekretärinnen in der amerikanischen Botschaft. Zumindest, bis ihre Ehemänner unter mysteriösen Umständen in den UdSSR getötet werden und die beiden zu CIA-Agenten werden. Bea (Emilia Clarke) ist ein hochgebildetes, russischsprachiges Kind von sowjetischen Einwanderern. Ihre Kollegin Twila (Haley Lu Richardson) ist eine ebenso schroffe, wie furchtlose junge Frau aus der Kleinstadt. Zusammen arbeiten die beiden daran, eine große Verschwörung des Kalten Kriegs aufzudecken und das Geheimnis aufzuklären, das sie zu Witwen gemacht hat.

Zum Cast der Serie gehören Emilia Clarke ("Game of Thrones", "Me Before You"), Haley Lu Richardson ("The White Lotus"), Adrian Lester ("Sandman", "Day After Tomorrow"), der deutsche Schauspieler Artjom Gilz ("Tar", "Das Boot"), Nicholas Podany ("Saturday Night", "Hello Tomorrow"), Petro Ninovskyi ("Shttl", "Silence") und Vic Michaelis ("Very Important People", "Upload").

Co-Serienschöpfer der Serie, sowie Co-Autor, Executive Producer und Showrunner ist David Iserson ("Mr. Robot", "New Girl), zusammen mit Susanna Fogel ("The Flight Attendant", "The Spy Who Dumped Me") die ebenfalls als Co-Serienschöpferin, Regisseurin, Co-Autorin und Executive Producerin verantwortlich zeichnet. Weitere Executive Producer sind Mike Daniels ("Fight Night: The Million Dollar Heist", "The Village"), der ebenfalls als Showrunner fungiert, Jessica Rhoades ("Black Mirror", "Station Eleven", "Dirty John") und Emilia Clarke. Co-Executive Producer sind Kathrine Bridle, Alison Mo Massey, Jared Ian Goldman und Rosa Handelsman. "PONIES" wird von Universal Television, einer Abteilung der Universal Studio Group, produziert.

Ausstrahlung:

Die acht einstündigen Episoden der Spionage-Thriller-Serie "PONIES" starten ab 16. Januar 2026 mit wöchentlich jeweils einer Doppelfolge auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky Atlantic.

