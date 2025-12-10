Sky Deutschland

"The Rookie"- Fans aufgepasst: Nathan Fillion und das LAPD gehen ab 9. Januar 2026 exklusiv bei Sky und WOW in die achte Staffel

Unterföhring

Premiere der neuen Staffel des beliebten Crime-Hits mit 18 neuen Folgen

Nathan Fillion als spätberufener Polizei-Quereinsteiger John Nolan

Erster europäischer Einsatz mit Drehorten in Prag

Von "Castle"-Showrunner Alexi Hawley

Ab 9. Januar 2026 in der OmU-Version über Sky und WOW auf Abruf und ab 23. Januar in der deutschen Fassung

Die Staffeln 1-7 "The Rookie" ebenfalls bei Sky und dem Streamingdienst WOW abrufbar

Unterföhring, 10. Dezember 2025 - Von Los Angeles nach Prag: In Staffel 8 der Cop-Serie reist Nathan Fillion als John Nolan für einen internationalen Einsatz nach Prag. Zuhause geht die Jagd nach seinem Erzfeind Oscar weiter. Die achte Staffel von "The Rookie" startet am 9. Januar 2026 in der OmU-Fassung auf Abruf bei Sky und WOW. Ab 23. Januar starten die neuen Folgen deutsch synchronisiert auf Sky One und sind on Demand verfügbar.

Über "The Rookie" Staffel 8:

"The Rookie" ermittelt erstmals in Europa: Als Teil einer weltweiten Operation reist John Nolan (Nathan Fillion) mit seiner Ehefrau Bailey (Jenna Dewan) nach Prag. Dort hält sich offenbar auch Nolans alte Gegenspielerin Monica Stevens (Bridget Regan) auf. Kann er die korrupte Anwältin trotzt ihrer Immunität dingfest machen? Auch zuhause in Los Angeles geht es hoch her: So muss Nolan unter anderem dem FBI bei der Jagd auf Terroristen unter die Arme greifen. Zudem konnte Oscar Hutchinson (Matthew Glave) nach einer wilden Schießerei in einem Helikopter fliehen. Kommt Nolan seinem Erzfeind noch einmal auf die Spur? Währenddessen bahnt sich ein Liebescomeback zwischen Tim Bradford und Lucy Chen (Eric Winter, Melissa O'Neil) an. Wird es nun endlich ernst für "Chenford"?

Die Story hinter der Krimiserie orientiert sich an einem realen Quereinsteiger: 2015 verwirklichte sich William Norcross in seinen Mittvierzigern den Traum Polizist zu werden. Genauso wie Nolan zog es auch ihn aus einer Kleinstadt in Pennsylvania nach Los Angeles, wo er erfolgreich die Ausbildung zum Polizisten absolvierte. Bei der Serie wirkt er als Produzent mit.

Die Verträge mit allen wichtigen Darstellerinnen und Darstellern wurden verlängert, so dass der beliebte Cast in den 18 neuen Folgen wieder komplett vertreten ist. Nathan Fillion ist als John Nolan, Mekia Cox als Nyla Harper, Alyssa Diaz als Angela Lopez, Richard T. Jones als Sergeant Wade Grey, Melissa O'Neil als Lucy Chen, Eric Winter als Tim Bradford, Jenna Dewan als Bailey Nune, Shawn Ashmore als Wesley Evers und Lisseth Chavez als Celina Juarez zu sehen.

Alexi Hawley ist Schöpfer und Executive Producer. Mark Gordon, Nathan Fillion, Michelle Chapman, Bill Norcross, Jon Steinberg, Bill Roe und Brynn Malone sind ebenfalls Executive Producer. "The Rookie" wird von Lionsgate Television in Partnerschaft mit 20th Television produziert. 20th Television ist ein Teil der Disney Television Studios.

Ausstrahlung:

Neben allen vorherigen Staffeln sind die 18 neuen Folgen der achten Staffel von "The Rookie" ab 9. Januar in der OmU-Fassung mit Sky und WOW abrufbar. Die deutsche Fassung startet am 23. Januar mit wöchentlich einer neuen Folge auf Abruf sowie um 20.15 Uhr auf Sky One.

