Sky und WOW feiern Weihnachten mit den schönsten X-Mas-Hits, neuen Serien wie "Amadeus" sowie Filmpremieren wie "Drachenzähmen leicht gemacht"

Unterföhring

Pop-up Sender Sky Cinema Christmas mit Weihnachtshits wie "Der Grinch", "Das Wunder von Manhattan" und "Liebe braucht keine Ferien"

Top Filmpremieren: "Planet der Affen: New Kingdom", "Drachenzähmen leicht gemacht" und "Jurassic World: Die Wiedergeburt"

Exklusive Serienstarts mit dem Sky Orginal "Amadeus" und spannende Dokumentationen wie "Vienna Killing - Die Unterweger Story" und "Mozart - Genie und Rebell"

Pop-up Channel Sky Cinema Jurassic mit den drei "Jurassic Park"-Filmklassikern sowie neuen "Jurassic World"-Filmhits

Unterföhring, 8. Dezember 2025 - Zur besinnlichen Jahreszeit präsentiert Sky auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Filmen, Serien, Shows und Dokus. Weihnachtsklassiker und brandaktuelle Highlights mit zahlreichen weihnachtliche Wohlfühlmomente für die ganze Familie.

Beliebte Weihnachtsfilme stehen den kompletten Dezember auf Abruf bei Sky und WOW bereit und sind ab dem 19. Dezember auf Sky Cinema Christmas zu sehen. Klassiker wie "Der Grinch", und "Tatsächlich ... Liebe" sowie neue Filme wie "Christmas is Canceled" und "Last Train to Christmas" sorgen in der festlichen Zeit für zauberhafte Familienunterhaltung.

Alle Weihnachtsfilme auf Sky Cinema Christmas:

- A Christmas Number One

- Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück

- Christmas is Canceled

- Das Wunder in der 8. Strasse

- Das Wunder von Manhattan

- Der Grinch (2000)

- Der Grinch (2018)

- Die Familie Stone - Verloben verboten!

- Edward mit den Scherenhänden

- Eine wüste Bescherung

- Last Train to Christmas

- Liebe braucht keine Ferien

- Schneesturm im Paradies

- Tatsächlich...Liebe

- Taxi 3

- The Amazing Mr. Blunden - Der fabelhafte Mr. Blunden

- Versprochen ist versprochen

- Während Du schliefst ... Liebe auf den zweiten Blick

Filmpremieren und Serienneustarts:

Außerdem präsentieren Sky und WOW zu Weihnachten zahlreiche Kinohits und Serienneustarts. Von Filmpremieren wie "Planet der Affen: New Kingdom" (ab 5.12.), "Drachenzähmen leicht gemacht" (ab 25.12) und "Afterburn" (ab 26.12.) bis zu Serienneustarts wie der Sky Original Serie "Amadeus" (25.12.) mit Will Sharpe in der Rolle von Wolfgang Amadeus Mozart und Paul Bettany als Mozart-Widersacher Antonio Salieri.

Dokumentationen und Reality-Dokus:

Bei der Sky Original Reality-Doku "Yeliz & Jimi: We are Family?!" (2.12.) kann man so tief in das Leben der beiden blicken wie noch nie zuvor. Und die spannenden Dokumentationen "Vienna Killing - Die Unterweger Story" (18.12.), "Roger Moore - Ein Leben im Rampenlicht" (19.12.) und "Mozart - Rebell und Genie" (26.12.) liefern neue und bislang ungesehene Einblicke.

Pop-up Channels:

Der Sky Cinema Jurassic Pop-up Channel entführt Dinosaurierfans über die Feiertage Millionen Jahre zurück in die Welt der Urzeitgiganten. Auf dem Programm stehen die legendären "Jurassic Park"-Klassiker - "Jurassic Park", "Vergessene Welt: Jurassic Park" und "Jurassic Park III" - sowie die spektakulären "Jurassic World"-Hits "Jurassic World" und "Jurassic World: Das gefallene Königreich". Als besonderes Highlight dürfen sich Fans schon jetzt auf den Neujahrstag 2026 freuen: Dann feiert der neueste Blockbuster "Jurassic World: Die Wiedergeburt" seine exklusive Premiere bei Sky.

Ein magisches Highlight darf natürlich nicht fehlen - die "Harry Potter"-Filmreihe im Dezember mit einem eigenen Sender. Alle acht "Harry Potter"-Filme sowie die beiden ersten "Phantastische Tierwesen"-Abenteuer und das "Harry Potter 20th Anniversary Special: Return to Hogwarts" sind rund um Weihnachten bei Sky und WOW abrufbar und sorgen für großen Heimkinozauber.

Die großen Serienhits des Jahres:

Die besinnlichen Festtage bieten auf Sky und WOW außerdem die perfekte Gelegenheit für Serienfans, um sich die Serienhits des Jahres 2025 wie "The Rookie" Staffel 7, "The White Lotus" Staffel 3, "Es: Welcome to Derry", "Ghosts" Staffel 4 oder Sky Originals wie "The Iris Affair" mit Sky und WOW erneut oder zum ersten Mal anzusehen.

