Das Beste aus 2025 auf Sky und WOW
Unterföhring (ots)
4. Dezember 2025 - Es gibt nur eine: Erstmals öffnete Rudi Völler sein Privatleben für eine TV-Produktion. Die daraus entstandene Sky Original Doku "Rudi Völler - Es gibt nur einen" wurde zur erfolgreichsten Doku des Jahres. Neben weiteren Originals wie "Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France" zählten 2025 auch wieder internationale Serienhighlights und Publikumslieblinge wie "The Rookie" Staffel 7, "The Last of Us" Staffel 2 und "Ghosts" Staffel 4 zu den zahlreichen Hits, die exklusiv zuerst bei Sky und WOW zu sehen waren. Und auch top Kino-Blockbustern kurz nach Kinostart wie "Ich - Einfach unverbesserlich 4" und "Gladiator II" konnten ein riesiges Publikum erreichen. Hier präsentieren wir unsere beliebtesten Entertainment-Titel des Jahres und weitere Rankings.
Top 10 Entertainment 2025:
1. The Rookie S7
2. The Last of Us S2
3. And Just Like That... S3
4. ES: Welcome to Derry S1
5. The White Lotus S3
6. Rudi Völler - Es gibt nur einen
7. Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?
8. Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France
9. Ghosts S4
10. Blue Bloods - Crime Scene New York S14
Top 10 Sky Factuals 2025:
1. Rudi Völler - Es gibt nur einen
2. Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?
3. Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France
4. Diese Ochsenknechts Staffel 4
5. Das Nazi-Kartell
6. Mythos Borussia - Eine Legende wird 125
7. The Green River Killer: Vater, Ehemann, Serienmörder
8. Der Tote von nebenan
9. Love Scam - Die Geschichte eines unglaublichen Betrugs
10. Tradition & Träume: Die 2. Bundesliga 2024/25
Top 10 Sky Serien 2025:
1. The Rookie Staffel 7
2. The Last of Us Staffel 2
3. And Just Like That... Staffel 3
4. ES: Welcome to Derry
5. The White Lotus Staffel 3
6. Ghosts Staffel 4
7. Blue Bloods - Crime Scene New York Staffel 14
8. S.W.A.T. Staffel 8
9. Chicago Fire Staffel 13
10. FBI: Special Crime Unit Staffel 6
Sky Cinema Premieren
1. Twisters
2. Ich - Einfach unverbesserlich 4
3. Gladiator II
4. Final Destination 6: Bloodlines
5. Borderlands
6. Ein Minecraft Film
7. Weekend in Taipei
8. Konklave
9. Mr. No Pain
10. Artic Convoy - Todesfalle Eismeer
