Das Beste aus 2025 auf Sky und WOW

4. Dezember 2025 - Es gibt nur eine: Erstmals öffnete Rudi Völler sein Privatleben für eine TV-Produktion. Die daraus entstandene Sky Original Doku "Rudi Völler - Es gibt nur einen" wurde zur erfolgreichsten Doku des Jahres. Neben weiteren Originals wie "Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France" zählten 2025 auch wieder internationale Serienhighlights und Publikumslieblinge wie "The Rookie" Staffel 7, "The Last of Us" Staffel 2 und "Ghosts" Staffel 4 zu den zahlreichen Hits, die exklusiv zuerst bei Sky und WOW zu sehen waren. Und auch top Kino-Blockbustern kurz nach Kinostart wie "Ich - Einfach unverbesserlich 4" und "Gladiator II" konnten ein riesiges Publikum erreichen. Hier präsentieren wir unsere beliebtesten Entertainment-Titel des Jahres und weitere Rankings.

Top 10 Entertainment 2025:

1. The Rookie S7

2. The Last of Us S2

3. And Just Like That... S3

4. ES: Welcome to Derry S1

5. The White Lotus S3

6. Rudi Völler - Es gibt nur einen

7. Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?

8. Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France

9. Ghosts S4

10. Blue Bloods - Crime Scene New York S14

Top 10 Sky Factuals 2025:

1. Rudi Völler - Es gibt nur einen

2. Germanwings - Was geschah an Bord von Flug 9525?

3. Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France

4. Diese Ochsenknechts Staffel 4

5. Das Nazi-Kartell

6. Mythos Borussia - Eine Legende wird 125

7. The Green River Killer: Vater, Ehemann, Serienmörder

8. Der Tote von nebenan

9. Love Scam - Die Geschichte eines unglaublichen Betrugs

10. Tradition & Träume: Die 2. Bundesliga 2024/25

Top 10 Sky Serien 2025:

1. The Rookie Staffel 7

2. The Last of Us Staffel 2

3. And Just Like That... Staffel 3

4. ES: Welcome to Derry

5. The White Lotus Staffel 3

6. Ghosts Staffel 4

7. Blue Bloods - Crime Scene New York Staffel 14

8. S.W.A.T. Staffel 8

9. Chicago Fire Staffel 13

10. FBI: Special Crime Unit Staffel 6

Sky Cinema Premieren

1. Twisters

2. Ich - Einfach unverbesserlich 4

3. Gladiator II

4. Final Destination 6: Bloodlines

5. Borderlands

6. Ein Minecraft Film

7. Weekend in Taipei

8. Konklave

9. Mr. No Pain

10. Artic Convoy - Todesfalle Eismeer

