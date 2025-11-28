Sky Deutschland

"Yeliz & Jimi - We Are Family?!": Zwischen Vergangenheitsbewältigung und dem Versuch eines Neuanfangs

"Ganz oder gar nicht. Wenn der noch einmal geht, braucht er nicht wiederkommen!" Die Ansage von Yeliz Koc an Jimi Blue Ochsenknecht sitzt. Und trotzdem: Der Auftakt von "Yeliz & Jimi - We Are Family?!", als Doppelfolge zu sehen ab Dienstag, 2. Dezember auf Sky, WOW und linear auf Sky One, folgt den beiden bei einem Neustart. "Dass es meine letzte Chance ist, ist mir klar", weiß Jimi, was auf dem Spiel steht. Die Vergangenheit ist natürlich nicht vergessen und der Weg zu einem glücklichen Familienleben ist steinig. Geht Jimi in der Rolle als Vater für Tochter Snow jetzt voll auf? Und wie funktioniert das Patchwork-Zusammenleben der Ex-Partner? Für Yeliz ist nur eines wichtig: "Ich möchte, dass meine Tochter glücklich ist."

In der Vergangenheit, während so mancher schlagzeilenreichen Zeit, war für Yeliz klar: "Der wird mein Kind niemals zu sehen bekommen!". Zu groß war die Enttäuschung über Jimi nach Beziehung, Trennung während der Schwangerschaft, Streit, Missverständnissen und kompletter Funkstille. Und vor allem darüber, dass sich ihr Ex-Freund dem Verhältnis zur gemeinsamen Tochter Snow zeitweise komplett entzogen hat. "Ich wusste einfach nicht, was bei Jimi im Kopf los ist und dachte: Ist er jetzt vom Teufel besessen?" Jimi scheint geläutert: "Ich habe Kacke gebaut und dem werde ich mich stellen - komme, was wolle!", wagt er nun den Schritt nach vorn, um sich den Traum von der eigenen kleinen Familie doch noch zu erfüllen. Doch wie schwer wiegen Jimis Fehltritte? Für ihn gilt es zunächst, mit aller Vorsicht in die Aufgaben der Vaterrolle hineinzuwachsen und Yeliz eröffnet ihm die Chance: "Ich möchte, dass meine Tochter ihren Papa an ihrer Seite hat, denn ich hatte meinen nicht an meiner Seite!", will Yeliz ihre traurigen Erfahrungen aus der eigenen Kindheit unbedingt von Snow fernhalten.

Dafür zeigte sich Yeliz vor einiger Zeit besonders großzügig: Im Sommer beglich sie einen Teil der finanziellen Schulden, die für Jimi bekanntermaßen ein bitteres juristisches Nachspiel hatten. Ein Schritt, den Jimi niemals erwartet hätte: "Du bist ein guter Mensch", zeigt er sich dankbar. "Es ist wichtig, dass wir Sachen unternehmen und er Snow wirklich kennenlernt", setzt Yeliz immer wieder alles daran, ihrer Tochter den richtigen Vater zu geben. Bei der gemeinsamen Geburtstagsfeier bei Yeliz Mutter in Hannover trifft Jimi das erste Mal seit langer Zeit wieder auf die komplette Familie und steht unter genauer Beobachtung. Jimi gibt sich kämpferisch: "Es wird definitiv noch zwei bis drei Jahre dauern, bis es Stabilität bei mir gibt. Wenn man es dann nicht lernt, sollte man vielleicht mal therapiert werden".

Die Zeit mit Snow ist für Jimi allerdings aktuell am heilsamsten - ob beim Ponyreiten, beim ausgelassenen Spielen im Garten oder mit kleinen Geschenken.

Doch Yeliz ist vorsichtig und lässt ihre Tochter keine Sekunde aus den Augen: "Ich vertraue ihm noch nicht, Jimi hat keine Ahnung von Kindern!" Schließlich hat Jimi drei Jahre Entwicklung seiner Tochter verpasst. Jimi hängt sich voll rein, doch Yeliz ist weiterhin skeptisch. Sie beschließt, Jimis Vertrauen mit einer Überraschungs-Aktion zu testen. "Wir vergraben dein altes Ich", verkündet sie geheimnisvoll. Jimi ist perplex: Er soll sich ein von Yeliz ausgesuchtes Tattoo verpassen lassen! "Du warst so ein Arschloch und hattest deine Schneeflocke überstechen lassen", erinnert Yeliz an Jimis unrühmlich Aktion in der Vergangenheit. Auch die Tattoo-Unterschrift von Jimis Ex-Freundin Laura-Marie Geissler an Jimis Hals stößt Yeliz übel auf. "Du hast ja wirklich jede Ex auf deinem Körper verewigt", lässt sie Dampf ab. Jetzt soll endlich ein Tattoo für die Ewigkeit her und Tochter Snow soll dabei ganz im Fokus stehen!

Neben ihrer Mutterrolle startet Yeliz auch als erfolgreiche Business-Frau voll durch: Sie vermarktet ihre eigenen Beauty-Produkte und Jimi hilft fleißig mit: Im Produktlager sortiert er Verpackungen in die Regale ein. "Wir haben jetzt einen Praktikanten", freut sich Yeliz über die Hilfe. Es ist ganz schön herausfordernd, als alleinerziehende Mutter selbständig einen anstrengenden Vertriebs-Job zu koordinieren. Denn auch Yeliz hatte mit ihrem eigenen Business große Startschwierigkeiten - Gerichtsvollzieher und kommende Geldstrafe wegen fehlender Gewerbeanmeldung inklusive! Probleme mit dem Gesetz? Das kennt Jimi nur zu gut: "Da siehst du mal, wie schnell das gehen kann...", hält er Yeliz den Spiegel vor.

Auch für Jimi ist Business Trumpf, schließlich muss er nach den juristischen Querelen endlich Geld verdienen und es sind durchaus noch Rechnungen offen! Ob Influencer-Marketing, "Wilde Kerle"-Ideen und neue Musik-Projekte - Jimi will endlich wieder Gas geben und auf eigenen Beinen stehen. Seine Geschäftspartner scheinen optimistisch und die ersten Pläne für die kommenden Business-Aufgaben werden geschmiedet. Im Small-Talk mit seinen Buddies kommt Jimi auch in Sachen Familienplanung ins Grübeln: "Ich hätte ja schon Bock auf ein Geschwisterchen für die Kleine", sehnt er sich nach einer Gefährtin für Snow. Was Yeliz wohl dazu sagt?

Die Aufarbeitung geht weiter. "Ich habe noch nie was rausgelassen und brauche einen Raum, wo ich Sachen kaputt machen kann", macht Yeliz eine Kampfansage, als sie mit Jimi die nächste gemeinsame Aktion plant: Ein Anti-Aggressions-Training! Die Aufgabe: Mit einem Baseball-Schläger möglichst viele Gegenstände in einem Raum zertrümmern. "Ich streite mich sehr ungern", hat Jimi sich in der Vergangenheit vielen Problemsituationen einfach entzogen und Yeliz in der Schwangerschaft oft die Unterstützung versagt. Können die Konflikte der Vergangenheit bewältigt werden und eine gesunde Streitkultur zwischen den beiden entstehen?

B28 Produktion produziert die vierteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland, die Bernd Schumacher entwickelt hat und als Creative Director betreut. Produzent ist Manuel Menges, Executive Producer Ralph Pauly, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlungstermine:

Die Sky Original Reality-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" startet am 2. Dezember mit einer Doppelfolge auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One. Am 9. Dezember folgen die weiteren zwei Episoden.

