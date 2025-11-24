Sky Deutschland

Zurück in das "Blue Bloods"-Universum: "Boston Blue" startet 2026 auf Sky und WOW

Unterföhring

Die Hauptrollen der Drama-Serie übernehmen u.a. Donnie Wahlberg, der als Detective Danny Reagan zurückkehrt, Sonequa Martin-Green und Maggie Lawson

Executive Producer der Erweiterung des "Blue Bloods"-Universums sind Brandon Sonnier, Brandon Margolis, Jerry Bruckheimer, Kristie Anne Reed und Donnie Wahlberg

"Blue Bloods" ist weiterhin auf Sky und mit dem Streaming-Service WOW verfügbar

24. November 2025 - Zurück ins das "Blue Bloods"-Universum - doch mit einer neuen Dienststelle für Danny Reagan: Die Drama-Serie "Boston Blue" kommt zu Sky Deutschland und WOW. Die insgesamt 20 einstündigen Episoden der ersten Staffel starten 2026 auf Sky, WOW und linear auf Sky One.

Über "Boston Blue":

Die Hauptrolle in "Boston Blue" übernimmt Donnie Wahlberg, der in seiner Rolle als NYPD-Detective Danny Reagan in der Erweiterung des"Blue Bloods"-Universum zurückkehrt. In der neuen Drama Serie tritt Reagan dem Boston PD bei und bekommt Detective Lena Silver (Sonequa Martin-Green) als Partnerin zugeteilt, die aus einer einflussreichen Familie an Gesetzeshütern kommt. Zur Silver-Familie gehören neben Lena die Bostoner Staatsanwältin Mae Silver (Gloria Reuben), Polizeihauptkommisarin Sarah Silver (Maggie Lawson), Rookie Cop Jonah Silver (Marcus Scribner) und der anerkannte Reverend Peters (Ernie Hudson). Während Reagan versucht, sich in der neuen Stadt einzuleben hofft er auch, das Verhältnis zu seinem jüngeren Sohn Sean (Mika Amonsen) wieder zu verbessern

Executive Producer der Serie sind Brandon Sonnier, Brandon Margolis, Jerry Bruckheimer, KristieAnne Reed und Donnie Wahlberg. Als Regisseure fungieren Anthony Hemingway, Jackeline Tejada und Randy Zisk. "Boston Blue" ist eine Produktion von CBS Studios, Jerry Bruckheimer Television und The Brandons. Die Distribution der Serie verantwortet Paramount Global Content Distribution.

Ausstrahlung:

Die erste Staffel der neuen Drama-Serie "Boston Blue" startet 2026 auf Sky und WOW sowie linear auf Sky One.

