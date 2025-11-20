Sky Deutschland

Sky Original Dokumentarfilm "Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment" ab 30. Januar exklusiv mit Sky und WOW

Unterföhring (ots)

Sky Original Dokumentarfilm mit einem bislang einzigartigen Einblick in das "System Musk"

Zu Wort kommen ehemalige Mitarbeiter von Tesla, enge Vertraute von Musk, Whistleblower, Investigativjournalisten und Opfer

Eine Produktion von beetz brothers film production in Koproduktion mit hr, SWR, WDR, NDR für die ARD und Sky

Regie: Andreas Pichler ("Gefährlich nah - Wenn Bären töten")

Den Trailer hier auf YouTube ansehen

Bilder und Key Visual hier downloaden

"Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment" ab 30. Januar exklusiv auf Sky sowie mit dem Streaming-Service WOW, im Mai 2026 in der ARD Mediathek und in Das Erste

Unterföhring, 20. November 2025 - Im Sky Original Dokumentarfilm "Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment" brechen Vertraute, Whistleblower, einstige Tesla-Eliten und Opfer erstmals ihr Schweigen und geben unbekannte und exklusive Einblicke in das Imperium Tesla. Ihre Enthüllungen führen tief hinein in einen Konzern, der den milliardenschweren Wettlauf um selbstfahrende Autos mit allen Mitteln gewinnen möchte. Und sie zeigen, wozu Elon Musk dabei fähig ist. Ein gefährliches Spiel, in dem Gier, Machtstreben und blinder Ehrgeiz Menschenleben fordern. "Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment", eine Produktion von beetz brothers film production in Koproduktion mit hr, SWR, WDR, NDR für die ARD und Sky, ist ab 30. Januar exklusiv auf Sky sowie mit dem Streaming-Service WOW zu sehen.

Über "Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment":

Als sich Anja Oldenburg eines Morgens von ihrem Mann verabschiedet, ahnt sie nicht, dass es das letzte Mal sein würde. Denn am Abend steht die Polizei vor ihrer Tür. Der Tesla ihres Mannes ist auf gerader Strecke von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und in Flammen aufgegangen. Die Polizei stellt die Ermittlungen rasch ein, und Anja Oldenburg begibt sich auf die Suche, um zu verstehen, was passiert ist. Doch von Tesla heißt es, es lägen keine Daten zu dem Unfall vor. Ihr Verdacht bleibt: Der Tesla selbst und sein Autopilot haben den Unfall verursacht. In Florida kämpft die Familie Benavides um Aufklärung: Ihre Tochter Neima kam bei einem Unfall ums Leben - der Autopilot war aktiviert. Wie zuvor Anja Oldenburg stößt auch Familie Benavides auf Schweigen, verschwundene Daten und die Frage, ob Tesla Verantwortung übernimmt oder vertuscht. Gemeinsam mit Anwälten, Angehörigen und Neimas Freund Dillon Angulo beginnt ein zäher Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit - David gegen Goliath. Und zum ersten Mal in der Geschichte gelingt es, Tesla Schuld nachzuweisen.

Erst im vergangenen Jahr entwirft Elon Musk bei einer Präsentation das Bild einer unfallarmen Zukunft, in der autonomes Fahren Leben rettet und vielfach sicherer ist als das Fahren durch den Menschen. Dies jedoch steht in krassem Widerspruch zu internen Tesla-Daten, die schon zwei Jahre zuvor Sönke Iwersen, Leiter Investigativrecherche des Handelsblatts, über den ehemaligen Tesla-Mitarbeiter und späteren Whistleblower Lukasz Krupski zugespielt werden. Diese Daten offenbaren eine erschütternde Fülle von Vorfällen und bestärken Anja Oldenburgs Vermutung: über 3.000 Kundenbeschwerden, tausende verzweifelte Hilferufe wegen Autopilot-Fehlfunktionen und zahlreiche Berichte katastrophaler Systemausfälle.

Auf diese Enthüllungen reagiert Tesla zurückhaltend. Ehemalige Mitarbeiter berichten von angeblichen Einschüchterungsversuchen und Entlassungen, sobald sie auf Sicherheitsmängel hinwiesen. Als jedoch die US-Verkehrssicherheitsbehörde und das Justizministerium eine formale Untersuchung gegen Tesla einleiten, gerät Musks Imperium zunehmend unter Druck. Bis Elon Musk einen kühnen Schritt wagt: Auch wenn er einst ein Symbol des fortschrittlichen, "grünen" Amerika war, setzt er nun sein Vermögen für die Wiederwahl Donald Trumps ein. Steckt dahinter der Versuch, interne Ermittlungen gegen Tesla und seine anderen Unternehmen zu stoppen?

In "Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment" melden sich jene zu Wort, die Musk einst nahestanden und heute ein System hinterfragen, in dem ungezügelte Ambition, Geheimhaltung und Verantwortungslosigkeit womöglich Menschenleben kosten. So treten ehemals ranghohe Tesla-Mitarbeiter vor die Kamera, darunter die Ingenieurin und spätere Whistleblowerin Cristina Balan, der ehemalige KI-Team-Mitarbeiter John Bernal, die Ex-Marketingleiter von Tesla Europa und Nordeuropa Craig Davis und Esben Pedersen sowie Rachel Konrad, die den Launch 2008 als Kommunikationsleiterin von Tesla USA begleitete. Sie alle gewähren einen einzigartigen Einblick in ein System, das lange Zeit von der ganzen Welt bewundert wurde, zuletzt aber immer mehr ins Kreuzfeuer der Kritik geriet: das "System Musk".

Christian Beetz, Produzent beetz brothers film production: "Unsere Aufgabe war es, das System Elon Musk hinter den geleakten 'Tesla Files' aufzudecken und ehemals enge Vertraute von ihm zu finden, die bereit sind, an die Öffentlichkeit zu treten. Mit dem Film demaskieren wir den Mythos Elon Musk und zeigen auf, welche Konsequenzen sein Menschenbild mit sich bringt. Mein Dank gilt all denen, die den Mut haben, gegen den reichsten Mann der Welt auszusagen und dazu beitragen, das Schweigen zu brechen."

Andreas Pichler, Regisseur: „Was wir beobachten, ist eine bemerkenswerte Verschiebung: Musk entwickelt sich vom Unternehmer und Tesla-CEO zu einer politischen Figur. Als der Druck durch mehrere Ermittlungen, darunter jene der US-Verkehrsbehörde NHTSA zu Autopilot-Unfällen, steigt, rückt er an Trumps Seite und gründet DOGE. Und laut dem texanischen Kongressabgeordneten Greg Casar wurden kurz darauf mehrere leitende Ermittler entlassen, die sich mit Musks Unternehmen befasst hatten. Das wäre ein Skandal."

Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland: "Sky Deutschland produziert seit rund 5 Jahren erfolgreich Original-Dokumentationen. Darunter einige viel beachtete und preisgekrönte Titel aus dem Investigativ-Bereich wie 'Wirecard' und 'Juan Carlos'. 'Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment' schließt an diese Tradition an. Der Film geht der Frage nach, ob der reichste Mensch der Welt für seinen Erfolg über Leichen geht und stößt dank zahlreicher mutiger Protagonisten auf Erstaunliches. Regisseur Andreas Pichler hat zusammen mit dem Team der beetz brothers mit großer Behutsamkeit und viel Recherchearbeit eine eindrückliche Dokumentation erschaffen, die sich furchtlos dem 'System Musk' stellt."

Facts: Sky Original Dokumentarfilm, 90 Minuten, D 2025; Produzent: Christian Beetz; Regie: Andreas Pichler; Buch: Anne von Petersdorff, Christian Beetz, Andreas Pichler; eine Produktion von beetz brothers film production in Koproduktion mit hr, SWR, WDR, NDR für die ARD und Sky, in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt, gefördert von IDM Film & Music Commission Südtirol und die Fritt Ord Foundation; Executive Producers: Yara Hueck Costa, Anne von Petersdorff, Martin Pieper für beetz brothers film production, Christian Asanger und Felix Kempter für Sky Deutschland

Beratung und Recherche Handelsblatt:

Sönke Iwersen, Michael Verfürden, Felix Holtermann

Die Recherche des Handelsblatts Die Tesla Files diente als Ausgangspunkt für diesen Film

Ausstrahlung:

"Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment" ist ab 30. Januar mit Sky und dem Streamingdienst WOW abrufbar und startet am gleichen Tag um 20.15 Uhr auf Sky Documentaries. Im Mai 2026 in der ARD Mediathek und in Das Erste.

Material:

Trailer hier auf YouTube ansehen.

Bilder und Key Visual hier downloaden.



Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar.

