Sky Deutschland

Offizieller Trailer zu "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" und Bilder der exklusiven Watchparty veröffentlicht

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Den offiziellen Trailer finden Sie hier zum Anschauen und hier zum Downloaden

Erste Szenenbilder finden Sie hier

Bilder der exklusiven Watchparty finden Sie hier

Die offizielle Key Art finden Sie hier

Die ersten beiden Episoden starten am 2. Dezember, die zweite Hälfte der Reality-Doku folgt am 9. Dezember mit Episode 3 und 4

Die non-fiktionale Sky Original Serie wird produziert von B28 und Sky Deutschland

Unterföhring, 19. November 2025 - "Wurde auch Zeit!" - damit bringt es Yeliz im offiziellen Trailer nicht nur mit Blick auf Jimis Versprechen, sich allem zu stellen, treffend auf den Punkt - sondern auch auf den Start von "Yeliz & Jimi - We Are Family", in der die Beiden so tief in ihr Leben blicken lassen wie noch nie. Weniger als zwei Wochen vor dem Start erhalten damit Reality-Fans erste Eindrücke aus der neuen Reality-Doku voller Drama, Unterhaltung und Emotionen - und zugleich mit ganz viel Herz und tiefen Gefühlen.

Die neue Sky Original Serie startet am 2. Dezember mit einer Doppelfolge. Die zweite Hälfte der vierteiligen Reality-Doku folgt am 9. Dezember auf Sky und WOW.

Der offizielle Trailer wurde erstmals im Rahmen einer exklusiven Watchparty mit Yeliz und Jimi in den Sky Sport Studios von Moderatorin Greta Engelfried vor Fans und VIP-Gästen geizegt. Darunter: Karina Kipp, Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Alessia Herren, Alessandro Capasso aka Sandro Cap, Tim Kuehnel und Galia Brener-Rexroth.

Bilder vom Event mit u.a. Yeliz Koc, Jimi Blue Ochsenknecht, Natascha Ochsenknecht, Filiz Koc, Serienentwickler und Creative Director Bernd Schumacher, Produzent Manuel Menges, Vice President Entertainment Sky Deutschland Christian Asanger, Director Originals Prod Non-Scipted Sky Deutschland Kamila Schmid und Elke Walthelm, Mitglied der Geschäftsführung und Chief Operating Officer, finden Sie hier.

Über "Yeliz & Jimi - We Are Family?!":

Sie sind als TV-Traumpaar gestartet, haben sich schlagzeilenreich getrennt und sind jetzt mittendrin, sich als Patchwork-Familie zurecht zu finden: Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht nehmen Zuschauer:innen mit in ihr Leben, exklusiv auf Sky und WOW. Die neue Sky Original Reality-Doku begleitet die beiden nicht nur in ihrem Alltag mit der gemeinsamen Tochter, sondern beleuchtet auch die Geschichte des Ex-Paares mit allen Höhen und Tiefen. Nach Jahren der Funkstille, ersten Annäherungsversuchen und der verhängnisvollen Verhaftung von Jimi in diesem Sommer, arbeitet das Duo nicht nur daran, einen gemeinsamen Alltag zu finden - sie geben auch Einblicke in ihre gemeinsame Zukunftsplanung.

B28 Produktion produziert die vierteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland, die Bernd Schumacher entwickelt hat und als Creative Director betreut. Produzent ist Manuel Menges, Executive Producer Ralph Pauly, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlung:

Die Sky Original Reality-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" startet am 2. Dezember mit einer Doppelfolge auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One. Am 9. Dezember folgen die weiteren zwei Episoden.

Presseinformationen und Screener zu ausgewählten Programmhighlights finden Sie auch auf Sky Media Village.

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW ist überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein geschützter Kinder-Bereich - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Angebot. Alle Abo-Varianten, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv in voller Länge, alle Bundesliga-Spiele am Sonntag kurz nach Abpfiff in voller Länge, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP, regelmäßige Spitzenspiele der NHL und NBA sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Vielfalt über alle Genres hinweg, darunter Blockbuster kurz nach Kino, preisgekrönte Highlight-Serien von NBCUniversal, Sony, HBO oder Sky Originals Weitere Informationen unter wowtv.de

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell