Sky Deutschland

"The Copenhagen Test": Spionagethrillerserie mit Simu Liu startet am 1. Januar auf Sky und WOW

Unterföhring (ots)

Zum Cast u.a. gehören Simu Liu, Melissa Barrera und Sinclair Daniel

Serienschöpfer ist Thomas Brendon

"The Copenhagen Test" ist Teil des Volume-Deal von Sky Deutschland mit NBCUniversal Global TV Distribution

17. November 2025 - Wie überlistet man einen Gegner, der die wichtigste Waffe in diesem Kampf gehackt hat - das eigene Gehirn? Die gesamte erste Staffel von "The Copenhagen Test" steht ab 1. Januar 2026 zum Abruf auf Sky und WOW bereit. Linear startet die Serie ab 6. Januar mit wöchentlich zwei neuen Episoden der achtteiligen Spionagethrillerserie auf Sky Atlantic.

Über "The Copenhagen Test":

Die Spionagethrillerserie folgt Alexander Hale (Simu Liu), einem amerikanischen Geheimdienstanalysten der ersten Generation. Er erkennt, dass sein Gehirn gehackt wurde und die Täter dadurch Zugriff auf alles haben, was er sieht und hört. Gefangen zwischen seiner geheimnisvollen Behörde und den unbekannten Hackern, muss er rund um die Uhr funktionieren und Leistung erbringen, um die Verantwortlichen zu finden - und um zu beweisen, wem seine Loyalität gilt.

Zum Cast der Serie gehören unter anderem Simu Liu, Melissa Barrera, Sinclair Daniel, Brian d'Arcy James, Mark O'Brien und Kathleen Chalfant.

Serienschöpfer, Co-Showrunnner, Autor sowie Executive Producer von den "The Copenhagen Test" ist Thomas Brandon. Jennifer Yale ist ebenfalls Co-Showrunner, Autorin und Executive Producer. Als weitere Executive Producer fungieren James Wan, Michael Clear, Rob Hackett (for Atomic Monster), Simu Liu, Mark Winemaker und Jet Wilkinson. Die Spionagethrillerserie ist eine Produktion von UCP, einer Abteilung der Universal Studio Group.

Ausstrahlung:

Alle acht Episoden der Spionageserie sind ab 1. Januar auf Sky und WOW auf Abruf verfügbar. Linear startet "The Copenhagen Test" am 6. Januar 2026 auf auf Sky Atlantic, mit jeweils zwei neuen Episoden wöchentlich.

