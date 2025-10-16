CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Rudolph/Oßner: Deutschland wieder fit machen - Sportmilliarde geht an den Start

Berlin (ots)

Mit dem heute startenden Aufruf für das neue Förderprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" wird eine zentrale Einigung aus dem parlamentarischen Verfahren zum Bundeshaushalt 2025 in die Praxis umgesetzt: Mit der neu entwickelten Förderrichtlinie können sich ab dem 10. November 2025 Kommunen in Deutschland konkret auf die Fördermittel der sogenannten Sportmilliarde bewerben und damit die Sanierung von Sportstätten vorantreiben. Die Förderrichtlinie sieht eine Mindestfördersumme von 250.000 Euro und eine Höchstfördersumme von 8 Mio. Euro vor. Nach Eingang und Prüfung der Unterlagen durch das BMWSB wird der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags dann so schnell wie möglich erste Projekte bewilligen.

Dr. Thorsten Rudolph, haushaltspolitischer Sprecher der SPD und Berichterstatter zum Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität:

"Auf die Plätze, fertig, los! Im September haben wir mit dem Bundeshaushalt 2025 die Mittel für eine umfassende Sanierung kommunaler Sportstätten in Deutschland bereitgestellt. Nun hat es das zuständige Bundesbauministerium von Verena Hubertz in Rekordgeschwindigkeit geschafft, den Maßgabebeschluss des Haushaltsausschusses in die Praxis umzusetzen. Mit der Veröffentlichung des Förderaufrufs fällt heute der Startschuss für die Sportmilliarde. Und wir machen weiter Tempo, damit Turnhallen, Bolzplätze und sonstige Sportstätten in unserem Land schnell saniert werden können. Deshalb werden wir im Haushaltsausschuss nach Eingang und Prüfung der Anträge durch das Bundesbauministerium so schnell wie möglich über die Projekte entscheiden. Unser Ziel ist klar: Wir modernisieren unser Land und setzen ein kraftvolles Zeichen für den Sport, die Kommunen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt."

Florian Oßner, Obmann der CDU/CSU im Haushaltsausschuss und Berichterstatter zum Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität:

"Wer kennt das nicht: Marode Schwimmbäder müssen geschlossen werden und betagte Sportanlagen sind nicht mehr benutzbar, da schlichtweg das Geld in den Kommunen momentan zur Sanierung fehlt. Mit der Sportmilliarde setzt der Bund deshalb ein klares Bekenntnis für seine Kommunen sowie für die Vereine in unserem Land. Nichts stärkt den Zusammenhalt und den Teamgeist mehr als der Sport. Mit der nun veröffentlichten bürokratiearmen Förderkulisse schaffen wir zudem eine Blaupause für Bürokratieabbau und effizienten Mitteleinsatz zukünftiger Förderprogramme."

Weitere Informationen finden Sie hier: www.bbsr.bund.de/SKS2025

Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell