Sky Deutschland

Die NBA am Samstag zur Primetime live auf Sky Sport: Franz Wagner und Tristan da Silva auf dem Court sowie die Premieren von Svenja Brunckhorst, Mithat Demirel und "Buschi"

Unterföhring (ots)

Die LA Clippers bei den Charlotte Hornets ab 18:45 Uhr mit der neuen Sky Expertin Svenja Brunckhorst und Kommentator Markus Krawinkel

Ab 22:45 Uhr die New York Knicks bei den Orlando Magic mit dem neuen Sky Experten Mithat Demirel und Frank Buschmann

Weitere Sky Expertinnen, Experten und Stimmen der Live-Übertragungen der NBA 2025/26 auf Sky Sport: Oscar da Silva, Bastian Doreth, Marie Gülich, Aurelia Rieke und Martin Gräfe

Unterföhring, 19. November 2025 - Seit dieser Saison überträgt Sky Sport regelmäßig ausgewählte Begegnungen der NBA live. Am kommenden Samstag dürfen sich die Fans in Deutschland nicht nur auf zwei Spiele zur Primetime und zwei deutsche Stars auf dem Court freuen, sondern auch auf neue Stimmen der NBA-Übertragungen auf Sky Sport.

In der späten Partie des Abends berichtet Sky Sport ab 22:45 Uhr (auf Sky Sport Top Event und Sky Sport 1) vom Auftritt der New York Knicks bei den Orlando Magic, für die die deutschen Europameister Franz Wagner und Tristan da Silva auf Punktejagd gehen. Am Mikrofon bestreitet neben Frank Buschmann auch der neue Sky Experte Mithat Demirel sein Debüt. Der 47-jährige Berliner spielte während seiner aktiven Laufbahn 100 Mal für Deutschland und gewann an der Seite von Dirk Nowitzki WM-Bronze und EM-Silber.

Schon am frühen Abend feiert eine Olympiasiegerin ihre Premiere. Svenja Brunckhorst, die 2024 in Paris Gold im 3x3-Basketball gewann, ist ab dieser Saison ebenfalls als Sky Expertin tätig. Sie absolviert ihren ersten Einsatz ab 18:45 Uhr (auf Sky Sport Mix) beim Spiel der LA Clippers bei den Charlotte Hornets an der Seite von Markus Krawinkel.

Neben Svenja Brunckhorst und Mithat Demirel zählen auch Europameister Oscar da Silva, Ex-Nationalspieler Bastian Doreth sowie Nationalspielerin Marie Gülich zum Experten-Team von Sky Sport. In der Regel als Reporterin vor Ort meldet sich Aurelia Rieke. Als Kommentator wird neben Frank Buschmann und Markus Krawinkel unter anderem auch Martin Gräfe zum Einsatz kommen.

So können Fans die NBA auf Sky Sport erleben

Alle NBA-Übertragungen auf Sky Sport sind auf der TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de). Mit dem Streaming-Service WOW können Fans die NBA und alle weiteren Sport-Übertragungen von Sky Sport ganz flexibel erleben (wowtv.de).

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell