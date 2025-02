Consors Finanz BNP Paribas

Consors Finanz Studie - Die neuen Boomer? Gen Z und ihre Liebe zum Auto

Die Zukunft ist automobil: Rund sieben von zehn jungen Deutschen können sich ein Leben ohne Auto nicht vorstellen.

Die Bindung zum eigenen Auto ist hoch: 84 Prozent aus der Gen Z hängen an ihrem Auto.

Das Auto ist ein Lebensgefühl: Für die junge Generation steht das Auto für Unabhängigkeit, Freiheit und Spaß.

Umweltauflagen, neue Mobilitätskonzepte, verstopfte Straßen, teurer Führerschein - immer wieder wird das Ende des Autos vorausgesagt. Schaut man sich jedoch die Einstellung der zwischen 1995 und 2010 Geborenen, der Generation Z (Gen Z), zum Auto an, ist das noch längst nicht der Fall. Das aktuelle Automobilbarometer von Consors Finanz 'Cars: an eternal youth?' zeigt: Ein Leben ohne Auto ist für 67 Prozent der befragten Gen Z in Deutschland schlichtweg nicht vorstellbar. Mehr noch: 44 Prozent der jungen Generation gehen davon aus, dass das Auto auch künftig wichtig für den eigenen Alltag und die Gesellschaft sein wird. Das ist deutlich mehr als bei der Generation 50 plus, wo nur 23 Prozent dieser Ansicht sind.

Die deutsche Gen Z hängt an ihrem Auto

Das Auto gehört für die Gen Z zu den Grundbedürfnissen. 77 Prozent sagen, dass es wichtig für sie sei, für 43 Prozent davon ist es sogar sehr wichtig. Zum Vergleich: Höhere Werte erhalten die eigene Wohnung (87 wichtig/davon 62 Prozent sehr wichtig) und das Mobiltelefon (93 wichtig/davon 61 Prozent sehr wichtig).

Darüber hinaus fühlen sich mit 84 Prozent die meisten Gen Zler:innen mit dem eigenen Auto auch emotional verbunden: 40 Prozent geben an, dass es Erinnerungen schafft - zum Beispiel an den Roadtrip mit Freunden oder den Transport der Klamotten in die erste eigene Wohnung.Diese emotionale Seite spielt für die jüngeren eine weitaus größere Rolle als für die älteren Generationen. Bei den 30- bis 49-Jährigen assoziieren nur 20 Prozent das Auto unmittelbar mit schönen Erlebnissen, bei den über 50-Jährigen sogar nur 16 Prozent.

Das Auto steht für Spaß und Freiheit

Auch wer kein eigenes Auto hat, spricht ihm generell viele positive Eigenschaften zu. Auffällig ist, dass auch hier die junge Generation vor allem emotionale Werte nennt, während die Älteren eher rationale Aspekte in den Vordergrund stellen.

Die Top 5 der deutschen Gen Z:

Unabhängigkeit (36 Prozent) Freiheit (32 Prozent) Spaß (28 Prozent) Sicherheit (26 Prozent) Geschwindigkeit (24 Prozent)

Zum Vergleich - 50 plus:

Praktikabilität (46 Prozent) Unabhängigkeit (44 Prozent) Sicherheit (36 Prozent) Freiheit (35 Prozent) Fahrzeugwert (26 Prozent)

Umweltdebatte beeinflusst nicht das Image des Autos

Selbst die Umweltdiskussionen um das Auto sowie die Bedeutung, die Nachhaltigkeit für die junge Generation spielt, können den guten Ruf des Autos nicht trüben. Im Gegenteil: 44 Prozent der deutschen Befragten aus der Gen Z sind der Auffassung, dass sich das Image des Autos über die vergangenen fünf Jahre verbessert hat. Nur 27 Prozent denken, dass es schlechter geworden ist. Ganz anders bei der älteren Generation: Hier sehen 33 Prozent einen Imageverlust und nur 14 Prozent einen Imagegewinn des Autos. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die junge Generation die erste ist, für die umweltfreundlichere E-Autos zur Normalität gehören.

Gute Ausgangsposition für individuelle Mobilitätsentscheidungen

Bernd Brauer, Head of Mobility bei Consors Finanz, zeigen die Ergebnisse, dass das Auto nach wie vor fester Bestandteil unserer Lebensführung ist. Es hat noch lange nicht ausgedient. "Für die Generation, die jetzt in ihr eigenes mobiles Leben startet, ist die Entscheidung für das eigene Auto ein genauso großer Meilenstein wie für die älteren Generationen früher." Händler und Hersteller seien gut beraten, sich mit dem Lebensgefühl der Gen Z auseinanderzusetzen. Gleiches gilt für Finanzdienstleister: "Unser Ziel ist es, allen Verbraucher:innen - ob Jung oder Alt - mit einfachen, fairen und flexiblen Finanzierungslösungen die eigene Vorstellung von Mobilität zu ermöglichen."

Über die Studie

Die Verbraucherstudie wurde vom 25. Juni bis 9. Juli 2024 durch Harris Interactive in 14 Ländern durchgeführt: Belgien, China, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Türkei, Vereinigtes Königreich und die Vereinigten Staaten. Insgesamt wurden 16.000 Personen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren befragt (Online-Befragung über CAWI). Diese Personen wurden aus einer repräsentativen nationalen Stichprobe des jeweiligen Landes ausgewählt.

Über Consors Finanz

Consors Finanz steht für finanzielle Selbstbestimmung in jeder Lebenssituation. Daher setzt das Unternehmen auf Finanzierungs- und Versicherungslösungen, die sich flexibel an die Zahlungsfähigkeit der Kunden anpassen lassen. Ob dynamische Kreditrahmen, individuelle Finanzierungen oder anpassbare Kartenprodukte - mit dem digitalen Banking von Consors Finanz nehmen Kunden ihre Liquidität selbst in die Hand. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative Technologien, höchste Sicherheitsstandards und eine verantwortungsvolle Kreditvergabe.

Consors Finanz zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten in Deutschland. Vor allem im Retail-, E-Commerce- und Automotive-Geschäft gehört das Unternehmen zu den anerkannten Finanzierungsspezialisten. Das breite Angebot richtet sich an Partner wie Handelsunternehmen und Makler, zum Beispiel zur Absatzfinanzierung, sowie an Endkunden für die Konsumfinanzierung und Umschuldung. Hinzu kommen ergänzende Versicherungs- und Zusatzprodukte, die Consors Finanz mit Kooperationspartnern anbietet. Consors Finanz ist eine Marke der internationalen BNP Paribas Gruppe. www.consorsfinanz.de

Über BNP Paribas in Deutschland

BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit rund 183.000 Mitarbeitenden in 63 Ländern vertreten, davon nahezu 146.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht dem einer innovativen Universalbank. www.bnpparibas.de

