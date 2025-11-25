Sky Deutschland

Neue Sky Original Serie "Amadeus" ab 21. Dezember exklusiv auf Sky und WOW

Opulente Event-Serie mit Will Sharp und Paul Bettany

Basierend auf Peter Shaffers preisgekröntem Bühnenstück und adaptiert von Joe Barton

Die fünfteilige Sky Original Serie startet ab 21. Dezember exklusiv auf Sky und WOW

Unterföhring, 25. November 2025 - Sky veröffentlich den ersten offiziellen Trailer der neuen fünfteiligen Sky Original Eventserie "Amadeus", die am 21. Dezember exklusiv auf Sky und dem Streamingdienst WOW startet.

Basierend auf Peter Shaffers preisgekröntem Bühnenstück und mutig adaptiert von Joe Barton (u.a. "Black Doves", "Giri/Haji", "The Lazarus Project"), erzählt diese spektakuläre fünfteilige Neuinterpretation vom kometenhaften Aufstieg und mythischen Fall eines der ikonischsten Komponisten der Geschichte - des Rockstar-Virtuosen des 18. Jahrhunderts, Wolfgang Amadeus Mozart.

In den Hauptrollen: Will Sharpe (u.a. "Giri/Haji", "The White Lotus") als musikalisches Wunderkind Wolfgang "Amadeus" Mozart, Paul Bettany (u.a. "WandaVision", "A Very British Scandal") als neidischer Hofkomponist Antonio Salieri und Gabrielle Creevy (u.a. "In My Skin", "Black Doves") als Constanze Weber, Mozarts leidenschaftlich treue Ehefrau.

Ausstrahlung:

Die Sky Original Serie "Amadeus" startet am 21. Dezember exklusiv auf Sky und WOW, sowie linear am 25. und 26. Dezember jeweils mit drei Episoden um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic.

Parallel zum Serienstart am 21. Dezember ist zudem auch die dreiteilige Dokumentation "Mozart - Genie und Rebell" verfügbar, die linear am 26. Dezember um 21 Uhr auch auf Sky Documentaries ausgestrahlt wird.

Über "Amadeus":

Wien, 18. Jahrhundert: Mit fünfundzwanzig Jahren kommt Amadeus in der pulsierenden Stadt an - nicht länger das gefeierte Wunderkind, sondern ein Künstler auf der Suche nach kreativer Freiheit Doch seine Welt prallt auf zwei prägende Figuren: die leidenschaftlich loyale Constanze Weber, seine zukünftige Frau, und Antonio Salieri, den strenggläubigen Hofkomponisten.

Während Amadeus' Brillanz trotz seiner persönlichen Dämonen, seines zweifelhaften Rufs und der Skepsis des konservativen Hofs immer weiter erblüht, wird Salieri zunehmend von dieser scheinbar göttlichen Gabe gequält. Für ihn wird Mozart zur Bedrohung von allem, was ihm lieb und teuer ist - seinem Talent, seinem Ansehen, ja sogar seinem Glauben an Gott.

Getrieben von Neid und Verzweiflung schwört Salieri, Amadeus zu Fall zu bringen. Was als berufliche Rivalität beginnt, entwickelt sich zu einer zutiefst persönlichen Obsession, die über 30 Jahre andauert. Diese gipfelt in einem Mordgeständnis - und dem verzweifelten Versuch, sich für immer mit Mozarts Erbe zu verbinden.

Cast und Credits:

Neben Sharpe, Bettany und Creevy sind u.a. Rory Kinnear ("The Diplomat", "Skyfall") als Kaiser Joseph, Lucy Cohu ("Becoming Jane") als Cecilia Weber, Jonathan Aris ("The Sixth Commandment") als Leopold Mozart, Ényí Okoronkwo ("Renegade Nell", "The Lazarus Project") als Da Ponte, Jessica Alexander ("The Little Mermaid") als Katerina, Hugh Sachs ("Bridgerton) als Von Strack, Paul Bazely ("Such Brave Girls") als Von Swieten, Rupert Vansittart ("Game of Thrones") als Rosenberg, Anastasia Martin ("In Form The Cold") als Aloysia Weber, Nancy Farina ("Master of the Air") als Josephina Weber, Olivia-Mai Barrett ("Invasion") als Sophie Weber, Viola Prettejohn ("The Crown") als Prinzessin Elizabeth und Jyuddah James ("The Boys in the Boat", "Hijack") als Franz Süssmayr.

"Amadeus" wurde von Two Cities Television (ein Teil von STV Studios) in Zusammenarbeit mit Sky Studios produziert.

Megan Spanijan fungiert als Executive Producer für Sky Studios, Michael Jackson ("Patrick Melrose") und Stephen Wright ("Blue Lights") sind Executive Producer für Two Cities Television.

Regie führen Julien Farino ("Giri/Haji") und Alice Seabright ("Chloe", "Sex Education"). Joe Barton, der für die Adaption verantwortlich zeichnet, Sharpe, Bettany und Farino fungieren zudem auch als Executive Producer.

NBCUniversal ist für die internationale Vermarktung der Serie im Auftrag von Sky Studios verantwortlich.

Über WOW:

