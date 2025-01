Schulfotos, die Spaß machen: Wie „Der andere Fotograf“ aus Hamburg die Branche revolutioniert

Der andere Fotograf GmbH

Schulfotografie findet sich in nahezu jedem Familienalbum – doch allzu oft sind die Bilder standardisiert, eintönig und wenig inspirierend. Jan-Timo Schaube aus Hamburg zeigt mit seinem Team aus ganz Deutschland, dass es auch anders geht: Als „Der andere Schulfotograf“ setzt er auf kreative und individuelle Inszenierungen, die Kindergartenkinder und Schüler gleichermaßen begeistern und somit unvergessliche Erinnerungen schaffen. Wie sein Konzept aussieht und welchen Mehrwert es für Schüler, Schulen und Eltern bietet, erfahren Sie hier.

Schulfotos sind weit mehr als bloße Erinnerungen – sie sind wertvolle Momentaufnahmen, die die Persönlichkeit und Individualität eines jeden Kindes und Jugendlichen widerspiegeln sollten. Doch nur wenige Bilder entsprechen tatsächlich diesen Ansprüchen: Viele Schulfotografen arbeiten nach starren Vorgaben und liefern standardisierte Posen sowie monotone Bilder ohne kreative Ausstrahlung. Blauer Hintergrund, ein starrer Blick, ein gezwungenes Lächeln – fast jeder kennt solche Schulfotos aus dem Familienalbum. Doch eigentlich wünschen sich die Eltern und Kinder etwas ganz Anderes: lebendige, authentische Fotografien, die Freude bereiten und stolz machen – keine austauschbare Massenware, die in Vergessenheit gerät. „Viele Schulfotografen arbeiten mechanisch und ohne echte Hingabe. Damit verpassen sie die Chance, etwas Einzigartiges für Eltern und Kinder zu schaffen“, betont Jan-Timo Schaube, bekannt als „Der andere Fotograf“. „Kinder verdienen Bilder, die ihre Individualität und Einzigartigkeit feiern – keine einfallslosen Standardaufnahmen, die an Passfotos erinnern.“

„Wenn Kinder mitentscheiden dürfen, wie ihr Schulfoto am Ende aussieht, entstehen Bilder, die man sich auch nach Jahrzehnten noch gerne anschaut“, berichtet Jan-Timo Schaube aus langjähriger Erfahrung. Genau das ist schließlich die Mission seiner modernen Schulfotografie: authentische, lebendige und hochwertige Erinnerungen zu schaffen, die den einzigartigen Charakter jedes Kindes einfangen. Mit einem klaren Fokus auf Qualität und Individualität verwandelt „Der andere Schulfotograf“ den Termin beim Schulfotografen für Schüler in ganz Deutschland in ein echtes Erlebnis: Durch eine große Auswahl an Hintergründen und kreativen Posen entsteht für jedes Kind eine vielseitige Bildergalerie, die dessen Persönlichkeit optimal widerspiegelt. Das Leistungsspektrum des Studios reicht über die Schulfotografie hinaus: Auch in der Kita-Fotografie und bei Abiball-Shootings setzt Jan-Timo Schaube neue Maßstäbe – alles komplett datenschutzkonform. Während die Kita-Fotografie spielerisch und natürlich gestaltet ist, halten die Abiball-Bilder die Eleganz und besondere Atmosphäre dieses einmaligen Moments fest – von stilvollen Gruppenfotos bis hin zu ausdrucksstarken Einzelporträts.

Kindgerechte Fotografie: Wie Schulfotos zum Erlebnis werden

Kitas und Schulen aus ganz Deutschland, die mit dem Hamburger Unternehmen und seinen lokalen Fotografen zusammenarbeiten, profitieren vor allem von außergewöhnlich hochwertigen und kreativen Fotos, die ihresgleichen suchen. Jedes Fotoshooting wird zu einem besonderen Erlebnis, da die Kinder und Eltern aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Fotos mit mindestens zwei Hintergründen auswählen können. Doch der wahre Mehrwert liegt in der Art und Weise, wie die Bilder entstehen: Kinder werden nicht einfach nur fotografiert – sie dürfen ihre Kreativität ausleben und sich frei entfalten. „Unsere Fotografen ermutigen die Kinder, verschiedene Posen auszuprobieren – von lustigen Gesten bis hin zu humorvollen ‚Quatschposen‘, die ihren Charme und ihre Persönlichkeit unterstreichen“, erklärt Jan-Timo Schaube. In einer spielerischen und ungezwungenen Atmosphäre fühlen sich die Kinder wohl und können mit Freude und Selbstbewusstsein vor der Kamera agieren. Dieses freie und kreative Umfeld sorgt nicht nur für authentische, lebendige Bilder, sondern spiegelt auch das einzigartige Wesen jedes Kindes wider.

Für Eltern bedeutet dieses Konzept einen besonderen Mehrwert: Sie können aus einer großen Auswahl von Fotos ihres Kindes im passwortgeschützten Online-Shop die Favoriten auswählen und haben somit die Möglichkeit, gezielt nur die Bilder zu kaufen, die den Charakter ihres Kindes am besten einfangen. „So haben die Eltern nicht nur schöne Erinnerungen, sondern auch realistische, ausdrucksstarke Fotos, an denen sie sich noch Jahre später erfreuen können“, betont der Fotograf.

Von der Bundeswehr zur Schulfotografie

Die Erfolgsgeschichte von „Der andere Fotograf“ begann mit einer späten, aber umso leidenschaftlicheren Entdeckung: Während seiner Zeit bei der Bundeswehr kam Jan-Timo Schaube erstmals mit der Fotografie in Berührung – und war sofort fasziniert. Nebenberuflich startete er als Fotograf, vertiefte sein Können durch mehrere Jahre Berufserfahrung, vom Praktikum bis hin zur Leitung des Bilderbereichs in einer Presseagentur, und wagte schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit.

Von Anfang an war klar: Er wollte die Schulfotografie revolutionieren. Statt unpersönlicher Standardbilder setzt der Fotograf auf Kreativität, Individualität und echte Emotionen. Sein Ansatz traf einen Nerv – und so ließ der Erfolg nicht lange auf sich warten: Heute gehört „Der andere Fotograf“ zu den führenden Studios in der Branche. „Schulfotos sollten mehr sein als nur Fließbandarbeit“, erklärt Jan-Timo Schaube abschließend. „Sie sollen Spaß machen, die Persönlichkeit der Kinder einfangen und auch Jahre später noch Freude bereiten.“

Möchten Sie für Ihre Kinder oder Schüler unvergessliche Erinnerungen schaffen und traditionelle Schulfotografie durch kreative Ansätze ersetzen? Dann melden Sie sich jetzt bei Jan-Timo Schaube und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!

