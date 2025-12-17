Sky Deutschland

Die zweite Staffel der Thriller-Serie "Red Eye" startet 2026 exklusiv auf Sky und WOW

Unterföhring (ots)

Unterföhring, 17. Dezember 2025 - Die zweite Staffel der Thrillerserie "Red Eye" von "Black and Blue"-Schöpfer Peter Dowling startet 2026 exklusiv auf Sky und WOW. Jing Lusi ist dabei wieder als Polizistin Hana Li zurück. Diesmal muss sie zusammen mit Martin Compston als Sicherheitschef Clay Brody eine neue, hochbrisante Verschwörung aufdecken.

In den sechs brandneuen Episoden kehren auch Lesley Sharp als MI5-Chefin Madeline Delaney und Jemma Moore als Journalistin Jess Li zurück.

Staffel 1 von "Red Eye", in der Jing Lusi und Richard Armitage in einem Flugzeug gegen eine Verschwörung ankämpfen, ist aktuell auf Sky und WOW abrufbar.

