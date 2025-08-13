Stevie Awards Inc

Stevie® Awards geben die Gewinner der 22. jährlichen International Business Awards® aus der ganzen Welt bekannt

Ausgewählt von mehr als 250 Jury-Mitgliedern aus mehr als 3.800 Nominierungen, die 78 Nationen und Territorien repräsentieren

Leistungsstarke Organisationen und Führungskräfte auf der ganzen Welt wurden bei den 22. International Business Awards® mit dem goldenen, silbernen oder bronzenen Stevie® Award ausgezeichnet. Die jährlich stattfindenden Stevie Awards sind das weltweit einzige internationale, allumfassende Business Awards-Programm.

Die Preisträger wurden aus mehr als 3.800 Nominierungen ausgewählt, die von Organisationen aus 78 Ländern und Gebieten eingereicht wurden.

Eine vollständige Liste aller Gold-, Silber- und Bronze-Gewinner der Stevie Awards 2025 nach Kategorien finden Sie unter www.StevieAwards.com/IBA.

Mehr als 250 Experten haben in neun Fachjurys mitgewirkt und die Nominierungen geprüft und bewertet, um die Stevie Award-Gewinner zu ermitteln.

Die Spitzenreiter bei den Gold-, Silber- und Bronze-Stevie Awards sind HALKBANK und pladis, beide aus der Türkei, mit jeweils 21 Auszeichnungen.

Zu den Gewinnern von drei oder mehr Gold Stevie Awards gehören pladis (11), HALKBANK (10), Cathay Financial Holding Co. Ltd. (9), CarrefourSA (7), Lounge Group (7), PJ Lhuillier Inc. (7), Mang Inasal Philippines (6), Megaworld Lifestyle Malls (6), Tata Consultancy Services (6), Abu Dhabi Customs (5), ATREVIA CORPORACIÓN S.L (5), ExtendMax Vietnam Company Limited (5), Manila Electric Company (5), Pan American Energy (5), ZIMAT (5), Addvox (4), Enerjisa Enerji (4), HeyMo® The Experience Design Company (4), IBM (4), Miral Destinations (4), Partner.Co (4), Viettel (4), İş Sanat (3), A.S. WATSON (3), Bank of the Philippine Islands (3), Community Development Authority (3), DDB Group Philippines (3), Dr. Phone Fix (3), Dubai Digital Authority (3), General Directorate of Residency and Foreigners Affairs (3), Kendra Scott (3), Lenovo (3), Netcracker Technology (3), Türk Telekom (3), The City of Sydney (3) und WNS (3).

Alle Organisationen weltweit sind berechtigt, an den IBAs teilzunehmen und können eine beliebige Anzahl von Nominierungen in einer Vielzahl von Kategorien für Leistungen in den Bereichen Management, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Kundenservice, Personalwesen, neue Produkte und Dienstleistungen, Technologie, Websites, Apps, Veranstaltungen und mehr einreichen.

Die Gewinner werden am 10. Oktober 2025 im Rahmen einer Galaveranstaltung im Corinthia Hotel in Lissabon, Portugal, gefeiert. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Nominierungen für die IBA-Ausgabe 2026 werden ab Februar entgegengenommen.

Informationen zu den Stevie® Awards Die Stevie Awards werden in neun Programmen verliehen: die Stevie Awards für den asiatisch-pazifischen Raum, die deutschen Stevie Awards, die Stevie Awards für den Nahen Osten und Nordafrika, die American Business Awards®, die International Business Awards®, die Stevie Awards for Great Employers, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Technology Excellence und die Stevie Awards for Sales & Customer Service. Für die Stevie Awards gehen jedes Jahr mehr als 12.000 Nominierungen von Organisationen aus über 70 Ländern ein. Mit den Stevies werden Unternehmen aller Art und Größe und die Menschen, die hinter ihnen stehen, für herausragende Leistungen am Arbeitsplatz weltweit ausgezeichnet. Erfahren Sie mehr über die Stevie Awards unter http://www.StevieAwards.com.

