Ausgezeichnet: HEAT Outdoorküche von Outdoorchef erhält Red Dot Design Award

Die Outdoorchef HEAT Outdoorküche ist mit dem renommierten Red Dot Design Award 2025 prämiert worden. Diese hochmoderne Outdoor-Küchenlösung des Schweizer Grillherstellers Outdoorchef überzeugte die Jury durch ihr exzellentes Designkonzept und ihre einzigartige Kombination aus Flexibilität und Praxisnähe. Mit der HEAT-Serie setzt Outdoorchef neue Maßstäbe im Outdoor-Küchen-Segment und beweist, dass erstklassige Gestaltung und maximale Funktionalität sich ideal ergänzen können.

Auszeichnung für herausragendes Design

Die modulare Outdoorchef HEAT Outdoorküche besticht durch ein elegantes, durchgängiges Design und hochwertige Verarbeitung. Alle Module fügen sich zu einer einheitlichen Ästhetik "wie aus einem Guss" zusammen, was sowohl optisch als auch funktional überzeugt. Die klare Formensprache und die Liebe zum Detail - von beleuchteten Bedienelementen bis zu hochwertigen Arbeitsflächen - tragen dazu bei, dass die HEAT-Serie einen neuen Benchmark für Outdoor-Küchen setzt. Das zentrale Merkmal der HEAT Outdoorküche ist ihr modulares Konzept mit zahlreichen Ausbaumöglichkeiten. Die einzelnen Komponenten, wie zum Beispiel Grill-, Spülen- oder Kühlmodule, können je nach Platzangebot und Bedarf frei kombiniert und erweitert werden. Dadurch lässt sich die Outdoorküche von einem kompakten Basis-Setup bis zur großzügigen Gourmet-Station mit Eck- und Zusatzmodulen individuell konfigurieren und spricht damit sowohl Einsteiger als auch Profi-Griller an, die Wert auf Flexibilität legen, ohne Kompromisse bei Design und Funktion eingehen zu müssen. "Die Auszeichnung mit dem Red Dot Award bestätigt unseren Ansatz, modernes Design mit vielseitiger Funktionalität zu vereinen," sagt Philipp Probst, Leiter Vertrieb und Marketing bei Outdoorchef. "Wir sind stolz, mit der HEAT Outdoorküche eine Lösung zu bieten, die höchsten Ansprüchen an Ästhetik und Qualität gerecht wird und gleichzeitig die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden erfüllt."

Modulare Vielfalt kombiniert mit hoher Alltagstauglichkeit

Neben Design und Modularität überzeugt die HEAT Outdoorküche mit durchgehend hoher Qualität, Funktionalität und Alltagstauglichkeit. Robuste, wetterfeste Materialien wie pulverbeschichteter Edelstahl und HPL gewährleisten Langlebigkeit im Außenbereich. Sämtliche Schubladen und Türen sind mit Soft-Close-Funktion ausgestattet und bieten reichlich Stauraum für Grillzubehör, was den Bedienkomfort erhöht. Beleuchtete Bedienelemente ermöglichen auch bei Dunkelheit eine intuitive Handhabung und dank Schwerlastrollen lassen sich die Module trotz massiver Bauweise mühelos bewegen. Diese gelungene Kombination aus Premium-Materialien und durchdachter Funktionalität macht die HEAT Outdoorküche zu einem verlässlichen Begleiter für den kulinarischen Alltag im Freien.

Die HEAT Outdoorküche beginnt bei ca. 6.899 EUR (UVP) - ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis für eine Outdoorküche mit Premiumanspruch. Verfügbar im Fachhandel und online.

ÜBER OUTDOORCHEF

MIT SCHWEIZER TECHNOLOGIE ZUM PERFEKTEN GRILLERLEBNIS - FÜR DIE GANZE FAMILIE, EGAL OB SUPER-PROFI ODER GRILLBEGINNER!

Seit mehr als 30 Jahren ist Outdoorchef ein Pionier auf dem Gebiet der Grilltechnologie. Das Unternehmen hat sich mit seinem ausgeklügelten, patentierten Gaskugelgrillsystem, das einen Fettbrand verhindert und sowohl direktes als auch indirektes Grillen ermöglicht, einen Namen gemacht. Das Ergebnis? Ein fantastisch gleichmäßiges und zuverlässiges Grillergebnis, das seinesgleichen sucht - und das nicht nur für erfahrene Grillmeister, sondern auch für Einsteiger in die Welt des Grillens. Doch damit nicht genug! Auch in puncto Sauberkeit überzeugt das innovative System auf ganzer Linie. Kaum ein Grill auf dem Markt ist einfacher zu reinigen. Dank der Schweizer Technologie von Outdoorchef können Grill-Fans sich ganz auf das Grillvergnügen konzentrieren, ohne sich Gedanken über lästige Reinigungsarbeiten machen zu müssen. Outdoorchef bietet mit seinen Produkten die perfekte Kombination aus Innovation, Qualität und Benutzerfreundlichkeit und beschert unvergessliche Grillmomente - ganz nach dem Motto: für die ganze Familie, von Grill-Beginnern bis zu Super-Profis!

Mehr Infos zur Marke: www.outdoorchef.com

