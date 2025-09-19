Sky Deutschland

Neue Folge "Diese Ochsenknechts": Jimi zwischen "Wilde Kerle" und Super-GAU

Während Familie Ochsenknecht mit Manager Binh und seinem zukünftigen Ehemann in der neuen Folge von "Diese Ochsenknechts" (zu sehen am Dienstag, 23. September, 20:15 Uhr exklusiv auf Sky und WOW) in der südlichen Sonne Griechenlands feuchtfröhlich auf die Zukunft anstößt, versinken Cheyenne und Nino auf ihrem Bauernhof in Österreich in Arbeit. Besonders Cheyenne hat unter ihrem Stress-Pensum zu leiden, was auch ihr Bruder Wilson bei einem gemeinsamen YouTube-Talk in Köln zu spüren bekommt. Jimi gibt sich ebenfalls busy: Er gibt Einblick in seinen finanziellen Status und möchte neben seinen scheinbar lukrativen Social Media-Engagements mit einer neu gegründeten Firma ins Event-Geschäft einsteigen. Doch die Feuertaufe mit einem eigenen Fan-Event zu seiner neuen "Die wilden Kerle"-Idee in Berlin gestaltet sich schwierig. Hätte Jimi da schon gewusst, was ihm nur wenig später nach seiner Rückreise aus dem fernen Dubai blühen würde - der persönliche Super-GAU!

Partyfeeling in Griechenland

Die Vorbereitungen für die große Hochzeitsparty von Familien-Manager Binh gehen in die letzte Phase und Natascha hat eine himmlische Geschenk-Idee: "Wir kaufen den beiden einfach zwei Sterne. Die können sie tatsächlich am Himmel sehen - der eine heißt Binh, der andere Joscha!" Während das Familienoberhaupt in romantischer Vorfreude auf die bevorstehende Hochzeitzeremonie schwelgt, betrachtet Wilson die Situation etwas nüchterner: "Hochzeit ist mir selbst nicht so wichtig. Ich finde es viel wichtiger, dass es queere Leute machen können." Jimi hat da schon etwas konkretere Vorstellungen: "Natürlich wünscht man sich eine perfekte Familie. Und natürlich würde ich mir auch wünschen, dass man vielleicht mit der Mutter des eigenen Kindes noch zusammen ist", offenbart er eine überraschende Sehnsucht. Die Stimmung in der Hochzeits-Location erreicht derweil ihren Höhepunkt: Natascha hält eine bewegte Hochzeitsrede, der Hochzeitstanz scheint zu gelingen und die zahlreichen Gäste lassen ordentlich die Korken knallen. "Eine der emotionalsten Hochzeiten, auf der ich je war!", lautet das begeisterte Fazit einer glücklichen Natascha.

Ochsenknechts @Business

"Ich habe in den letzten zwei Jahren mal geschaut, was man auf Social Media alles so machen kann: Mit TikTok kann man relativ viel Geld verdienen!", stellt Jimi fest. Höchste Zeit, dass er seine Skills auch seiner Mutter Natascha beibringt. Die ist sofort Feuer und Flamme. "Als ich damit angefangen habe, habe ich im ersten Monat 6000 Euro gemacht", frohlockt Jimi und stellt fest: "Der finanzielle Status ist eigentlich ziemlich gut. Ich habe ja auch ein teures Leben!" Und wie bildet sein Bruder Wilson seine finanziellen Rücklagen? "Mit ETFs und Aktien. Ich höre jeden Tag einen Aktienpodcast", hat er eine klare Strategie. "Meine Partnerin hat mich darauf gebracht, ich habe mir nie Gedanken über Altersvorsorge oder so einen Quatsch gemacht. Wenn man aber eine Familie hat, sollte man schon drauf achten". Wenig später sind Cheyenne und Wilson bei den YouTube-Zwillingen Dennis und Benny in ihrem preisgekrönten Talk-Format in Köln zu Gast. Doch Cheyenne hat ihren Flug verpasst und kommt wieder mal zu spät! "Schon ein bisschen unprofessionell", findet Wilson und ist von der laxen Einstellung seiner Schwester wenig begeistert. Schließlich kann der Dreh doch noch beginnen - mit einem feuchtfröhlichen Schnapsquiz! Doch Allgemeinwissen scheint nicht Cheyennes Stärke zu sein und der Schnaps fließt in Strömen... .

Das große "Die Wilden Kerle"- Revival?

"Wir planen eine neue 'Wilde Kerle'-Serie, an der mit neuem Regisseur und Produzenten auch schon geschrieben haben", verkündet Jimi seine neueste Business-Idee. Frei nach dem Motto "Back to the Roots" möchten er nochmal dahin zurück, wo alles angefangen hat: Schließlich waren die erfolgreichen Filme vor über 20 Jahren das Sprungbrett für die Karrieren der Ochsenknecht-Söhne. Um mögliche Sponsoren für das geplante Projekt an Land zu ziehen, soll die "Wilde Kerle"-Community von damals aktiviert werden und bei einer großen Reunion in Berlin zusammenkommen. Doch bei der Organisation auf dem Festgelände hakt es gewaltig: Während die ersten Fans schon vor den Türen stehen, sind Technik und Bühne noch nicht annähernd bereit. Jetzt muss der Chef selbst ran: "Ich habe eine neue Firma gegründet - Merchandising, Musik Vertrieb und Eventplanung. Das ist das erste große Event, was ich mache, ich bin voll ins Risiko gegangen!" Wird Jimi den fünfstelligen Investitionsbetrag für das Event wieder reinholen können? Die Nervosität steigt merklich und der Jungunternehmer fühlt sich immer unwohler in seiner Haut... Und wo ist eigentlich der zweite "wilde Kerl" Wilson? "Die Idee ist nicht schlecht, man muss es aber auch richtig umsetzen", lässt Wilson vermelden und hegt Zweifel am Erfolgspotential von Jimis Idee. Doch die Fans geben Jimi zunächst Recht: Mehrere Tausend Menschen haben sich in Berlin zusammengefunden und wollen "Die wilden Kerle" feiern!

Jimis Super-GAU

Die Schlagzeilen in der Presse überschlagen sich: Jimi ist wegen des Betrugs-Verdachts am Flughafen in Hamburg festgenommen worden! Besonders Natascha trifft diese News hart: "Man kann sich ja vorstellen, wie es da als Mutter in einem aussieht...". Zum Verhalten ihres Sohnes hat sie eine klare Meinung: "Einfach unfassbar! Wir haben in der Familie gesagt: Irgendwann wird der Tag kommen, wo was passiert. Aber wer so ein Feuer gezündet hat, der muss auch gucken, wie er es löscht." Auch Wilson bangt um seinen Bruder: Ich hoffe einfach, er kommt da schnell raus. Wenn man wegen Geld in den Knast muss, muss schon einiges vorgefallen sein... ." Wird Jimi sich aus seiner misslichen Lage sprichwörtlich befreien können und zu seinen Vorwürfen Stellung nehmen? Natascha hat ein schlechtes Bauchgefühl: "Das wird nicht rund laufen!" Ihr Instinkt sagt ihr, dass Jimi sich lange Zeit in einer Luxus-Scheinwelt aufgehalten und die Realität unterschätzt hat. "Am liebsten wäre mir, dass er bei mir einzieht und eine Therapie macht, um sein Leben erst mal aufzuräumen", hat sie eine klare Vorstellung davon, was ihrem Sohn helfen könnte. Wird die Familie zusammenstehen, um den wieder mal verlorenen Sohn ein weiteres Mal aufzufangen?

