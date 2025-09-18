Sky Deutschland

Die hochkarätig besetzte Verfolgungsjagd beginnt: Offizieller Trailer zu Sky Original Serie "The Iris Affair"

Unterföhring (ots)

Die achtteiligeThrillerserie startet am 16. Oktober exklusiv auf Sky und WOW

"The Iris Affair" zeigt Niamh Algar und den Emmy-nominierten Tom Hollander als Iris Nixon und Cameron Beck in einem packenden Katz-und-Maus-Spiel

Unterföhring, 18. September 2025 - Zwei brilliante Köpfe, eine tödliche Verfolgungsjagd vor der sonnigen Kulisse Italiens und ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem der Einsatz katastrophal hoch ist: Sky veröffentlicht den offiziellen Trailer zur neuen Sky Original Serie "The Iris Affair", mit Tom Hollander und Niamh Algar in den Hauptrollen. Serienschöpfer, Autor und Showrunner der packenden und cineastischen Thrillerserie ist Neil Cross, das Mastermind hinter der Golden Globe-ausgezeichneten Serie "Luther". Der Verfolgungsjagd-Thriller startet am 16. Oktober exklusiv auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky Atlantic.

Über "The Iris Affair":

Als das rätselhafte Genie Iris Nixon eine Reihe von komplexen Online-Rätseln knackt, führen sie die Lösungen zu einer Piazza in Florenz, wo sie auf den charmanten Unternehmer Cameron Beck trifft. Er lädt sie ein, für ihn zu arbeiten, um eine mächtige und streng geheime Technologie zu entschlüsseln. Ihre Neugier ist geweckt, und sie sagt zu. Doch als Iris entdeckt, welches gefährliche Potenzial die Technologie birgt, stiehlt sie das Tagebuch, das die Aktivierungssequenz des Geräts enthält und verschwindet.

Eine unerbittliche Verfolgungsjagd nimmt ihren Lauf, die von Sardinien bis auf die belebten Straßen Roms führt. In einem höchst riskanten Spiel versucht Cameron die abgetauchte Iris zu finden. Schnell wird klar: Vertrauen ist gefährlich und Scheitern könnte katastrophale Folgen haben.

Neben Niamh Algar ("Mary & George," "The Virtues") und dem Emmy-nominierten Tom Hollander ("The White Lotus", "Feud: Capote vs. The Swans") gehören zum Cast von "The Iris Affair" u.a. Kristofer Hivju ("Game of Thrones", "Force Majeure"), Harry Lloyd ("Arcane", "Marcella"), Meréana Tomlinson ("The Trials"), Sacha Dhawan ("The Great", "Doctor Who"), Maya Sansa ("Good Morning", "Night", "Dormant Beauty"), Peter Sullivan ("Poldark", "The Borgias"), Debi Mazar ("Younger", "Entourage"), Marco Leonardi ("Nuovo Cinema Paradiso", "Anime Nere"), Angela Bruce ("Silver Haze", "Doctor Who") und Lorenzo De Moor ("A Simple Favor 2", "Dolce Fine Giornata").

Neil Cross ("Luther") zeichnet bei der Serie als Serienschöpfer, Author und Showrunner verantwortlich. Regie führten Terry McDonough ("Breaking Bad", "Better Call Saul") und Sarah O'Gorman ("A Gentleman in Moscow", "The Witcher").

"The Iris Affair" ist eine Koproduktion von Sky Studio und Fremantle. Wildside, ein Freemantle-Unternehmen, stellte Produktionsleistungen in Italien bereit. Als Serien Executive Producer fungiert Tim Bricknell ("The Power", "Taboo"). Susan E. Connolly und Ian Scot McCullough sind Episodenautoren. Weitere Executive Producer sind zudem Adrian Sturges für Sky Studio, Neil Cross und Terry McDonough sowie Jenni Sherwood und Dante Di Loreto für Fremantle.

Ausstrahlung:

Die ersten drei Episoden der insgesamt achtteiligen Sky Original Thrillerserie "The Iris Affair" starten am 16. Oktober auf Sky und dem Streaming-Dienst WOW. Darauf folgt wöchentlich eine neue Episode. Linear startet die Serie wöchentlich Sky Atlantic.

