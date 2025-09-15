Sky Deutschland

"Devil in Disguise: John Wayne Gacy": Drama-Serie folgt ab 17. Oktober auf Sky und WOW die Geschichte des Killerclowns und seiner Opfer

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Die fiktionalisierte Miniserie basiert auf den wahren Begebenheiten rund um den Kriminalfall von John Wayne Gacy

Die Key Art zu "Devil in Disguise: John Wayne Gacy" finden Sie hier

Zum Cast gehören Michael Chernus, Gabriel Luna, James Badge Dale, Michael Angarano, Chris Sullivan und Marin Ireland

Unterföhring, 15. September 2025 - Eine Geschichte wie aus einem Horrorfilm - geschrieben vom wahren Leben. Die Peacock Original Serie "Devil in Disguise: John Wayne Gacy" startet am 17. Oktober mit den ersten vier Episoden auf Sky und WOW. Basierend auf dem realen Kriminalfall rund um den Serienmörder John Wayne Gacy, der als Killerclown die Kriminalgeschichte prägte, taucht die limitierte Drama-Serie in die erschütternden Geschehnisse ein, die Amerika in den 70ern in Atem hielten. Die weiteren vier Episoden der achtteiligen Serie starten am 24. Oktober auf Sky und WOW.

Über "Devil in Disguise: John Wayne Gacy":

Von 1972 bis 1978 wurden dreiunddreißig junge Männer entführt, ermordet und in einem Kriechkeller unter dem Haus ihres Mörders verscharrt. Und niemand hat etwas geahnt, nicht in all diesen Jahren. Warum? Er war charmant und witzig, hatte einen guten, typisch amerikanischen Job. Er war eine Stütze seiner Gemeinde, hat sich sogar freiwillig gemeldet, um kranke Kinder zu unterhalten - verkleidet als Clown. Die fiktionalisierte Serie "Devil in Disguise: John Wayne Gacy " taucht in die Geschichte ein, enthüllt Schicht für Schicht von Gacys düsteren Leben und lässt gleichzeitig die erschütternden Geschichten seiner Opfer einfließen. Die Serie zeigt die Trauer, die Schuldgefühle und das Trauma ihrer Familien und Freunde und beleuchtet die Systemfehler, verpassten Gelegenheiten und gesellschaftlichen Vorurteile, die seine Schreckensherrschaft ermöglichten.

Zum Cast der Serie gehören unter anderem Michael Chernus ("Severance", "Dead Ringers"), Gabriel Luna ("The Last of Us", "Terminator: Dark Fate"), James Badge Dale ("Savant", "1923"), Michael Angarano ("Oppenheimer", "This Is Us"), Chris Sullivan ("This Is Us", "Mercy") und Marin Ireland ("The Irishman", "The Umbrella Academy")

Patrick Macmanus ("Dr. Death", "The Girl From Plainville") ist Showrunner, Producer und Autor von "Devil in Disguise: John Wayne Gacy". Regie führten Larysa Kondracki (Episoden 101, 106), Ashley Michel Hoban (Episode 102), Maggie Kiley (Episoden 103, 104), Bille Woodruff (Episoden 105, 107). Patrick Macmanus übernimmt die Regie der finalen achten Episode. Als Executive Producer fungieren neben Macmanus, Noah Oppenheim ("The Maze Runner", "Jackie"), Sarah Bremner und Liz Cole ("John Wayne Gacy: Devil in Disguise", "The Thing About Pam") für NBC News Studios, sowie Ashley Michel Hoban ("Dr. Death", "The Girl From Plainville"), Ahmadu Garba ("Dr. Death", "Halo") und Kelly Funke für Littleton Road Productions. Die achtteilige Drama-Serie wurde in Toronto, Kanada gefilmt. "Devil in Disguise: John Wayne Gacy" ist eine Produktion von UCP, einer Abteilung der Universal Studio Group.

Ausstrahlung:

Die ersten vier einstündigen Episoden der Drama-Serie starten am 17. Oktober auf Sky und WOW. Am 24. Oktober folgen die weiteren vier Episoden der achtteiligen Serie. Linear ist die Serie ab dem 21. Oktober auf Sky Atlantic mit wöchentlichen Doppelfolgen zu sehen.

Presseinformationen und Screener zu ausgewählten Programmhighlights finden Sie auch auf Sky Media Village.

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie wowtv.de

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell