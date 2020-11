Rheinische Post

Bildungsgewerkschaft fordert Hilfskräfte für Schulen in Corona-Pandemie

"An Grundschulen herrscht dramatischer Lehrkräftemangel"

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) dringt auf personelle Verstärkung in den Schulen während der Corona-Pandemie. "Der insbesondere an Grundschulen dramatische Lehrkräftemangel macht es allerdings sehr schwierig, sinnvolle Konzepte in der Schule auch tatsächlich umzusetzen. Deshalb sollten unter anderem Studierende gewonnen werden, die die Schulen auf Honorarbasis unterstützen und auf Anleitung der Lehrkräfte kleine Gruppen betreuen", sagte Ilka Hoffmann, GEW-Vorstandsmitglied Schule, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Es sei eine sinnvolle Maßnahme, Lerngruppen zu verkleinern und zusätzliches Personal einzustellen. "Zum einen brauchen die Kinder und Jugendlichen mehr Unterstützung und direkte Ansprache in dieser auch seelisch belastenden Zeit. Zum anderen lassen sich mit kleineren Gruppen auch besser Abstände zwischen den Menschen einhalten", sagte Hoffmann.

Die Gewerkschaftlerin sieht mit Blick auf die "Generation Corona" ein großes Problem in der sozialen Ungleichheit: "Armut und beengte Wohnverhältnisse sowie das Fehlen förderlicher Lernumgebungen haben dazu geführt, dass benachteiligte Kinder und Jugendliche noch weiter abgehängt worden sind. Nicht wenige haben auch durch mehr häuslicher Gewalt, Ängste und mangelnde Kontakte seelischen Schaden genommen. Das wird in der Öffentlichkeit viel zu wenig beachtet", kritisierte sie.

Rheinische Post

