ARD Presse

Save The Date: Jugendmedientag von ARD, ZDF und Deutschlandfunk am 12. November 2026

Thematischer Schwerpunkt: Social Media

Bild-Infos

Download

München. (ots)

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands schließen sich zusammen und veranstalten erstmals gemeinsam einen bundesweiten Aktionstag für Schülerinnen und Schüler: Sie laden am 12. November zum Jugendmedientag ein und engagieren sich damit für nachhaltige Medienbildung.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um eine Social-Media-Verbot für Jugendliche steht der Aktionstag unter dem Motto "repeat oder reset - Social Media neu denken". Das Thema haben ARD, ZDF und Deutschlandfunk in Zusammenarbeit mit einer Jugendredaktion ausgearbeitet, die sich eine differenzierte Betrachtung Sozialer Medien wünscht. Sie bergen zwar Risiken, wie zum Beispiel suchtfördernde Plattformmechaniken, manipulativen Content und toxische Trends. Aber sie bieten auch Unterhaltung, Inspiration und Austausch.

Livestream: Jugendredaktion gestaltet Programm mit

Im Mittelpunkt eines vierstündigen Livestreams geht es deshalb darum, wie Jugendliche Soziale Medien reflektiert und "gesund" nutzen können - eine Frage, die auch unter dem Begriff "Digital Wellbeing" diskutiert wird. Jugendliche können Expertinnen und Experten zu diesem Thema selbst befragen und zeigen in kurzen Clips ihren Alltag mit Smartphones - mit all seinen Herausforderungen.

ARD, ZDF und Deutschlandfunk öffnen ihre Türen für Jugendliche

Außerdem laden die öffentlich-rechtlichen Medienhäuser bundesweit Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse in ihre Studios ein. Es gibt Workshops, Diskussionen und viele Möglichkeiten zum Selbermachen: Die Jugendlichen erleben Arbeitsabläufe in Redaktionen, produzieren selbst Medienbeiträge oder treffen die Macherinnen und Macher hinter den Social-Media-Angeboten der Sender.

Breite Vielfalt der Angebote

Und auch jenseits des Themenschwerpunkts können die Schülerinnen und Schüler viel erleben, wenn sie zum Beispiel selbst hinter der Kamera stehen, Nachrichten schreiben oder Sportreportagen aufnehmen. Darüber hinaus kommen Journalistinnen und Journalisten für Workshops in die Schulen oder schalten sich online in die Klassenzimmer.

Das komplette Programm, weitere Informationen und die Möglichkeit zur Buchung der Angebote gibt es ab 23. September unter: www.jugendmedientag.net.

Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell