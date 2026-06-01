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Conductr auf der EM-Power 2026: Realisierungs-Netzwerk für kooperativen Netzanschluss startet

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Hamburg (ots)

conductr präsentiert sich auf der diesjährigen EM-Power Messe in München (23.06 - 25.06.2026) zum zweiten Mal. Dieses Jahr allerdings mit einer klaren Neupositionierung. Das Unternehmen versteht sich künftig als "Realisierungs-Netzwerk für den kooperativen Netzanschluss" und bietet der Branche mit seiner Plattform eine digitale Drehscheibe, die auf Zusammenarbeit und zentrale Koordination setzt. Besucher der Messe können den neuen Ansatz direkt am Stand erleben und sich an einem interaktiven Registrierungs-Terminal anmelden und gleichzeitig an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Netzanschluss gemeinsam denken: Kooperation im Fokus

Die Herausforderungen beim Netzanschluss für erneuerbare Energieprojekte erfordert innovative und neue Lösungen. conductr begegnet dieser Komplexität mit einem kooperativen Ansatz. Anstatt Verantwortlichkeiten einseitig zuzuweisen, fördert das Netzwerk die Zusammenarbeit zwischen Projektentwicklern, Netzbetreibern und Zertifizierern. Die Neupositionierung unterstreicht die Überzeugung, dass Realisierungserfolge nur durch gemeinsame Anstrengungen erzielt werden können.

Interaktiver Messestand: Registrieren und Gewinnen

Der Messestand von conductr (Standnummer TSE: C4.570H) ist als interaktives Info- und Registrierungs-Terminal konzipiert.

Direkte Anmeldung: Interessenten können sich direkt am Terminal in das Realisierungs-Netzwerk eintragen.

Gewinnspiel: Alle Neuregistrierungen nehmen automatisch an einem Gewinnspiel teil. Der Hauptgewinn ist ein kostenloser Zugang zu conductors Expert-Feature und wird insgesamt 30x direkt vor Ort verlost.

"Wir freuen uns darauf, dieses Jahr als Realisierungs-Netzwerk in München vertreten zu sein und zu zeigen, wie wir gemeinsam mit unseren Partnern die Hürden rund um die Genehmigungen im Netzanschlussverfahren überwinden können", sagt Victoria Ulbricht, CMO bei conductr." Unser Ziel ist es, die Branche dabei zu unterstützen, Großprojekte schneller und effizienter umzusetzen.

conductr lädt alle Fachbesucher ein, den Stand zu besuchen und Teil des Realisierungs-Netzwerks zu werden.

Über conductr

Wir glauben an die dezentrale Energiezukunft.

Wir beobachten mit Sorge, wie sich die Fronten zwischen Projektentwicklern, Sachverständigen und Netzbetreibern verhärten. Gegenseitige Schuldzuweisungen wie aktuell beim Netzanschluss-Paket 2026 bringen uns als Industrie nicht weiter. Sie kosten Zeit, die wir nicht haben.

Deshalb haben wir das Realisierungs-Netzwerk für den kooperativen Netzanschluss gegründet. Für eine Energiewende auf Augenhöhe.

Gemeinsam. Schneller. Am Netz.

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