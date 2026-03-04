bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Meurer zum Brandbrief zur Pflege: "Die sichere Versorgung muss Chefsache werden." - bpa unterstützt Aufruf zahlreicher Pflegeakteure an Bundeskanzler Friedrich Merz

Zum offenen Brief zahlreicher Pflegeakteure an Bundeskanzler Friedrich Merz sagt der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Bernd Meurer:

"Wenn es um die sichere Versorgung der Bürgerinnen und Bürger geht, dann ist das Chefsache. Der Bundeskanzler kann nicht weiter zusehen, wie die zukunftsfeste Aufstellung der Pflege zwischen verschiedenen Ressortinteressen zerrieben wird und die betroffenen Familien darunter leiden. Der deutliche Brief von mehr als hundert Akteuren der Pflege ist ein wichtiges Signal.

Es gilt, drei Dinge sofort anzugehen: Pflegebedürftige müssen sich die benötigten Leistungen auch leisten können, dazu müssen die Leistungen für Pflegebedürftige langfristig abgesichert werden. Mit der Kompetenzvermutung müssen internationale Pflegekräfte schneller in den Versorgungsalltag gebracht werden. Und die Existenz der Einrichtungen muss durch verlässliche Refinanzierungen sowie eine schnelle Begleichung der Außenstände bei der Hilfe zur Pflege gesichert werden."

