Akne ist kein Teenagerproblem: Molekularbiologin Dr. Elissa Kleiser verrät, wie moderne Phagenforschung Betroffenen einen neuen Ausweg eröffnet

Und plötzlich begleitet sie einen ein Leben lang: Akne gilt noch immer als typisches Teenagerproblem, doch für viele endet sie nicht mit dem Erwachsenwerden. Wiederkehrende Entzündungen, sichtbare Schübe und psychischer Druck werden zur Belastung, besonders dann, wenn der Körper hormonell „umschaltet“. Und weil gängige Mittel oft nur kurzfristig beruhigen, bleibt eine Frage: Was hilft wirklich dauerhaft – und warum kommt Akne immer wieder zurück?

Wer Akne automatisch mit pubertierenden Jugendlichen verbindet, liegt gewaltig daneben. Eine weltweite Auswertung zur Akne-Epidemiologie, veröffentlicht Anfang 2024 im Journal of the American Academy of Dermatology, zeigt: Akne betrifft rund jeden fünften Menschen weltweit. Am häufigsten tritt sie zwar bei 16- bis 24-Jährigen auf, bleibt aber auch bei Erwachsenen deutlich präsent. Die Analyse weist zudem Unterschiede zwischen den Geschlechtern aus – ein Hinweis darauf, warum Akne in Phasen hormoneller Umstellung, etwa rund um Schwangerschaft, Stillzeit oder die Wechseljahre, für viele erneut aufflammt. Der Weg beginnt oft mit klassischen Produkten aus Drogerie und Apotheke, führt über ärztlich verordnete Cremes und mündet nicht selten in einem Kreislauf aus Hoffnung und Enttäuschung. Kurzzeitige Verbesserungen halten selten an: Unreinheiten, Rötungen und schmerzhafte Knoten kehren zurück. Für Betroffene ist das weit mehr als ein kosmetisches Problem. Sie belastet den Alltag und das Selbstbild. „Wird die Ursache nicht gezielt adressiert, bleibt eine dauerhafte Besserung oft aus, stattdessen drohen Rückfälle und eine dauerhafte emotionale Belastung“, erklärt Dr. Elissa Kleiser, Molekularbiologin und wissenschaftliche Leiterin bei cleseBIOSCIENCE.

„Spürbare Verbesserungen entstehen nur, wenn man die Ursachen versteht und gezielt am bakteriellen Gleichgewicht der Haut ansetzt – nicht an einzelnen Symptomen“, fährt sie fort. Mit dieser wissenschaftlichen Überzeugung hat die Molekularbiologin die strategische Ausrichtung von cleseBIOSCIENCE maßgeblich geprägt und das Unternehmen als Vorreiter im Bereich der Phagenkosmetik etabliert. Statt Bakterien unspezifisch zu bekämpfen, setzt cleseBIOSCIENCE auf präzise selektierte Phagen, die gezielt entzündungsfördernde Akne-Erreger adressieren und das natürliche Hautmikrobiom schonen. Die eigens entwickelte Wirkstoffplattform steht für einen neuen Ansatz in der Hautpflege: weg von kurzfristigen Effekten, hin zu langfristig gestärkter Haut, unabhängig davon, ob Akne in der Jugend beginnt oder in späteren Lebensphasen erneut aufflammt.

Warum viele Akne-Routinen scheitern – und Rückfälle fast vorprogrammiert sind

Viele Akneprodukte versprechen schnelle Ergebnisse – und liefern diese zunächst auch. Akne ist für viele jedoch kein einmaliges Thema, sondern kommt in Schüben zurück, oft gerade dann, wenn sich hormonell etwas verändert. Wer das versteht, sucht weniger den nächsten Sofort-Effekt als eine Routine, die das Hautgleichgewicht stabil hält und Rückfälle seltener macht. Genau hier liegt das Problem vieler konventioneller Mittel: Sie setzen häufig auf aggressive oder breit antibakterielle Inhaltsstoffe, die Symptome dämpfen können, gleichzeitig aber das natürliche Gleichgewicht der Haut stören.

Besonders problematisch ist dabei das sogenannte Gießkannenprinzip: Nicht nur entzündungsfördernde Keime werden bekämpft, sondern auch jene Bakterien, die für eine stabile Hautflora wichtig sind. „Gerät das Hautmikrobiom aus dem Gleichgewicht, steigt das Risiko für neue Entzündungen deutlich“, warnt Dr. Elissa Kleiser. Statt einer langanhaltenden Stabilisierung entsteht so bei vielen Betroffenen ein Kreislauf aus kurzfristiger Besserung und erneuter Verschlechterung und die Haut reagiert mit der Zeit oft immer empfindlicher.

Phagen: Die „smarte“ Alternative – gezielte Bakterienjäger schützen das Hautmikrobiom

Bei cleseBIOSCIENCE setzt man auf eine überraschende Lösung: Phagen – natürliche, hochselektive Viren, die spezielle Bakterienarten ins Visier nehmen und zerstören, ohne die Vielfalt des Hautmikrobioms anzugreifen. Im eigenen Forschungslabor isoliert und geprüft, bilden gezielt zusammengesetzte Phagen-Kombinationen die Grundlage für die innovative Produktlinie.

Der sogenannte Clese-Lysocidin-Komplex gewährleistet, dass ausschließlich jene Mikroben bekämpft werden, die echte Auslöser von Entzündungen sind. „Phagen bieten den Vorteil, Aknebakterien gezielt zu kontrollieren, ohne das Gleichgewicht der Haut dauerhaft zu stören“, erklärt Dr. Elissa Kleiser. „Dadurch schützen wir die Selbstheilungskräfte und verhindern, dass die Haut auf Dauer austrocknet oder noch sensibler wird.“ Dieses Wirkprinzip eignet sich gerade für hormonell bedingte, klassische und auch chronisch verlaufende Akne – für Jugendliche wie für Erwachsene.

Als Ergänzung zur täglichen Basispflege hat sich das phagenbasierte Spray für viele Betroffene als entscheidender Baustein erwiesen. Ein Beispiel aus der Praxis: Eine 16-jährige Schülerin litt über längere Zeit unter ausgeprägter Akne im Gesicht und am Rücken. Trotz zahlreicher Behandlungsversuche blieb der gewünschte Erfolg aus, Frustration und sozialer Rückzug nahmen zu.

Erst die regelmäßige Anwendung des Sprays in Kombination mit einer milden Reinigung brachte eine spürbare Veränderung. Bereits nach zwei Wochen beruhigte sich das Hautbild sichtbar, Entzündungen und Rötungen gingen zurück.

Wissenschaftliche Forschung, transparente Herstellung – Vertrauen in Hightech-Kosmetik „Made in Germany“

cleseBIOSCIENCE verbindet moderne Forschung mit einem hohen Anspruch an Transparenz und Qualität. Das Unternehmen blickt auf rund 30 Jahre Geschichte zurück – ursprünglich als Hersteller von Desinfektionsmitteln. Die phagenbasierte Hautpflege markiert dabei den nächsten Entwicklungsschritt: Vor etwa drei Jahren wurde ein eigenes Forschungslabor aufgebaut, die Forschung gezielt ausgebaut und eine neue Produktlinie entwickelt, die die Expertise aus Mikrobiologie und Produktion „Made in Germany“ in die tägliche Anwendung übersetzt. Mit Dr. Elissa Kleiser steht eine Molekularbiologin an der Spitze der Entwicklung, die ihre wissenschaftliche Expertise in die Arbeit des Forschungsteams einbringt.

Das Ergebnis sind Produkte mit klar geprüften, reduzierten Inhaltsstoffen und einem sehr guten Verträglichkeitsprofil. Dr. Kleiser beschreibt die Mission so: "Es geht darum, Lösungen zu entwickeln, die die Hautbarriere unterstützen, das Mikrobiom respektieren und Betroffenen in wiederkehrenden Phasen spürbar Orientierung geben." Die Phagen stammen aus nachvollziehbaren Umweltquellen, werden im eigenen Labor selektiert und gezielt auf unterschiedliche Hautbedürfnisse abgestimmt. Als Ergänzung zur persönlichen Pflegeroutine kann der Ansatz helfen, Reizungen zu reduzieren, Rückfälle besser zu managen und das Hautbild insgesamt ruhiger wirken zu lassen.

Original-Content von: cleseBIOSCIENCE, übermittelt durch news aktuell