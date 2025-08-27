PEAC Solutions

PEAC Solutions übernimmt IT-Abonnement- und Mietplattform-Anbieter topi

Hamburg (ots)

PEAC Solutions gibt die Übernahme von topi bekannt, einem Fintech-Unternehmen mit einer vollständig digitalen Plattform, die es Händlern und Herstellern ermöglicht, ihren Geschäftskunden IT-Hardware im Abo-Modell anzubieten. Mit dieser Akquisition erweitert PEAC Solutions sein Portfolio an Online-Finanzierungslösungen und stärkt gleichzeitig seine Position im stark wachsenden Marktsegment "Hardware as a Service" (HaaS).

Die topi-Plattform bietet Geschäftskunden einen einfachen Zugang zu IT-Hardware und Smartphones und stellt damit eine attraktive Alternative zu Barzahlungen und klassischen Finanzierungsmodellen dar. Die innovativen, API-basierten Funktionen lassen sich nahtlos in den Verkaufsprozess von Händlern integrieren - unabhängig davon, ob dieser über einen Online-Shop, ein Callcenter oder im stationären Handel erfolgt. PEAC Solutions plant, diese Lösungen künftig international einzusetzen und dabei eng mit Herstellern und Vertriebspartnern zu kooperieren.

Topi steuert seinen Geschäftsbetrieb weiterhin von der Berliner Zentrale aus und betreut von dort bestehende Mietkunden in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Belgien. Damit bleibt für Kunden, Partner und Mitarbeitende die Kontinuität gewährleistet, während topi zusätzlich von der globalen Reichweite und finanziellen Stärke von PEAC Solutions profitiert.

"Die fortschreitende Transformation unserer Branche hin zu Abo-basierten 'as-a-Service'-Modellen ist klar erkennbar", sagt William Stephenson, Global CEO von PEAC Solutions. "Die Übernahme von topi ist ein wichtiger strategischer Meilenstein und ein echter Wettbewerbsvorteil für PEAC Solutions. Damit können wir unseren Partnern und Kunden innovative Angebote bereitstellen und unsere ehrgeizige Wachstumsstrategie im Technologiesektor sowie weiteren Zielmärkten konsequent vorantreiben."

Charlotte Pallua, CEO und Mitgründerin von topi, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, Teil der PEAC-Solutions-Familie zu werden. Durch die Kombination von topis innovativer, einfach zu nutzender Technologie mit der finanziellen Stärke, dem Marktzugang und der Expertise von PEAC Solutions können wir Herstellern, Händlern und Geschäftskunden künftig einen noch höheren Mehrwert bieten."

Über PEAC Solutions

PEAC Solutions ist eine führende internationale Plattform für Asset-Finance-Lösungen und spezialisiert auf innovative Finanzierungskonzepte für Hersteller, Distributoren und Händler in einer Vielzahl von Branchen und Asset-Klassen. Mit einem klaren Fokus auf Kundenzufriedenheit bietet PEAC Solutions Leasing- und Finanzierungsprodukte an, die Unternehmen den Zugang zu modernster Technologie und Ausrüstung erleichtern und so deren Produktivität und Wachstum fördern. Das Unternehmen ist in Nordamerika, Europa und dem Vereinigten Königreich tätig und verfügt über ein starkes globales Netzwerk, das maßgeschneiderte Finanzlösungen für unterschiedlichste Märkte liefert. Weitere Informationen unter: www.peacsolutions.com.

Über topi

Als Berliner Fintech-Unternehmen definiert topi den Zugang von Unternehmen zu IT-Hardware neu. Die vollständig digitale Plattform erlaubt es Händlern und Herstellern, flexible Miet- und Leasingmodelle nahtlos in ihre Vertriebskanäle zu integrieren - ob online, im Telefonverkauf oder am Point of Sale. Gegründet im Jahr 2021 von Charlotte Pallua und Estelle Merle, ist topi ab sofort eine Tochtergesellschaft von PEAC Solutions, einem weltweit führenden Anbieter von Equipment-Finanzierungen und Leasinglösungen. Weitere Informationen unter: www.topi.eu. Presseanfragen bitte an: presse@topi.eu.

Original-Content von: PEAC Solutions, übermittelt durch news aktuell