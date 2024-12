PEAC Solutions

PEAC Solutions erhält Auszeichnung für die Nachhaltigkeitsinitiative des Jahres

Hamburg (ots)

PEAC Solutions wurde mit dem Sustainability Initiative of the Year-Award ausgezeichnet. Der Preis wurde von Leasing Life, einem führenden Fachjournal der europäischen Leasingbranche, im Rahmen der 21. Leasing Life Conference & Awards in Mailand verliehen. Jährlich werden auf der Konferenz die Erfolge sowie Innovationen der Leasing- und Finanzdienstleistungsbranche gewürdigt.

Fahrradleasing mit sozialen und ökologischen Vorteilen

PEAC Solutions erhielt die Auszeichnung für die Zusammenarbeit mit BusinessBike, die seit mittlerweile 10 Jahren besteht. Das gemeinsame Absatzfinanzierungsprogramm ermöglicht es Unternehmen, ihren Mitarbeitenden moderne Fahrräder für den täglichen Arbeitsweg zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig soziale wie auch ökologische Aspekte zu fördern. Neben der Verringerung der Treibhausgasemissionen trägt die Initiative dazu bei, den KFZ-lastigen Verkehr in den Städten und Gemeinden zu verringern. Darüber hinaus helfen die geleasten Fahrräder den Mitarbeitenden dabei, etwas Gutes für ihre Gesundheit und das eigene Wohlbefinden zu leisten und das Engagement sowie die Produktivität zu steigern.

Ein weiterer positiver Effekt der Zusammenarbeit ist die gemeinsame Unterstützung des Bergwaldprojekt e.V., einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die Aufforstung und Pflege von Wäldern in Deutschland und anderen europäischen Ländern einsetzt. PEAC Solutions spendet für jedes über das BusinessBike-Programm finanzierte Fahrrad an das Bergwaldprojekt. Mit diesen Mitteln wird die gemeinnützige Arbeit des Bergwaldprojektes unterstützt, die von ehrenamtlichen Mitarbeitern in Wäldern und Naturschutzgebieten, in Zusammenarbeit mit den örtlichen Forst- und Naturschutzbehörden, geleistet wird.

Den Award für PEAC Solutions kommentierte die Award-Jury wie folgt: "Mit diesem Award werden die bedeutenden Beiträge eines Unternehmens zur Nachhaltigkeit gewürdigt, sei es in der eigenen Organisation oder gegenüber seinen Kunden. Wir haben nach bewährten Initiativen gesucht, die nachhaltige Mobilität und zugleich aktuelle Nachhaltigkeitstrends in Unternehmen fördern. Die Bewerbung von PEAC Solutions war beeindruckend und ihre Zusammenarbeit mit BusinessBike und dem Bergwaldprojekt hat diese Auszeichnung eindeutig verdient."

Stimmen aus den Unternehmen

"Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung von Leasing Life", so Lars Wenner, Head of Sales Management and Platform Solution bei PEAC Solutions Europe. "Die Auszeichnung ist das Ergebnis einer starken Partnerschaft mit BusinessBike und unserer gemeinsamen Vision, Mobilität erschwinglich und nachhaltig zu machen. Die Unterstützung des Bergwaldprojektes und dessen Fokus auf den Waldschutz ist eine konsequente Ergänzung unserer nachhaltigen Vision. Wir freuen uns darauf, in Zukunft weitere innovative Finanzierungslösungen zu entwickeln, die positive soziale und ökologische Auswirkungen haben."

Rolf Höring, Geschäftsführer der BusinessBike GmbH, erklärte: "Als langjähriger Partner von PEAC Solutions freuen wir uns, dass unser gemeinsames Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit mit diesem Award gewürdigt wird. Zusammen haben wir eine vollständig digitale Fahrradleasing-Lösung realisiert, die Prozesse für Kunden und Händler optimiert und gleichzeitig eine umweltfreundliche Mobilität unterstützt. Diese Auszeichnung spiegelt die bedeutenden Fortschritte wider, die wir durch unsere Zusammenarbeit bei der Förderung nachhaltiger Lösungen erzielt haben."

Über PEAC Solutions

PEAC Solutions ist ein unabhängiger Anbieter innovativer Finanzierungslösungen für Maschinenhersteller, Distributoren und Händler. Kern des Angebots sind innovative Finanzierungs- und Full-Service-Lösungen für den Mittelstand. Dazu gehören insbesondere Investitions- und Absatzfinanzierungen für verschiedene Assetklassen und Industrien. Außerdem bietet PEAC Solutions finanzierungsspezifische IT-Services sowie Geschäftsprozesse für Dritte an. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 850 Mitarbeitende mit Standorten in Nordamerika, Europa und dem Vereinigten Königreich.

