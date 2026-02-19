ARD Presse

Leipziger Buchmesse 2026: Neue Formate auf der gemeinsamen Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat

Bild-Infos

Download

Leipzig, Frankfurt, Mainz (ots)

Die gemeinsame Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat präsentiert auf der Leipziger Buchmesse vom 19. bis 22. März 2026 Neuerungen: Erstmals ist auch KiKA von ARD und ZDF live auf der Bühne und eröffnet am Sonntag das Familienprogramm. Außerdem: Das „Mittagsmagazin“ ist vor Ort und überträgt am Freitag live von der Leipziger Buchmesse. Das komplette Bühnenprogramm ist täglich aktuell auf den Streaming-Portalen der Partner und auf ardkultur.de zu finden. Als gastgebende ARD-Landesrundfunkanstalt verantwortet der MDR gemeinsam mit ZDF und 3sat den Auftritt. Mehr unter: buchmesse.ard.de, buchmesse.zdf.de und 3sat.de/buchmesse.

Gemeinsames Bühnenprogramm von ARD, ZDF und 3sat

An allen vier Buchmessetagen präsentieren ARD, ZDF und 3sat von 10 bis 18 Uhr im 20‑Minuten‑Takt Neuerscheinungen und Buchtrends. Es moderieren unter anderem Thea Dorn, Jo Schück, Katty Salié, Salwa Houmsi, Cécile Schortmann, Nina Brunner, Vivian Perkovic, Katrin Schumacher, Mona Ameziane, Denis Scheck. Als Gäste werden erwartet: Miljenko Jergović (Preisträger des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung 2026), die drei Gewinner des Leipziger Buchpreises 2026 sowie Judith Holofernes, Sophie Passmann, Ildikó von Kürthy, Lukas Rietzschel, Bernhard Schlink, Bodo Kirchhoff und viele mehr. Alle Gespräche werden live gestreamt. Außerdem gibt es wieder den Highlight-Zusammenschnitt „dein Buch“ im TV-Programm der beteiligten Sender und auf ardkultur.de.

Lesemarathon zum Messeauftakt

Bereits am 18. März 2026 lädt das ZDF gemeinsam mit ARD Kultur zum 18‑stündigen Lesemarathon in die Schaubühne Lindenfels: Leipzigerinnen und Leipziger sowie prominente Gäste, darunter Thea Dorn, Johannes B. Kerner, Purnima Grätz und Mona Ameziane,lesen aus dem Roman „Unterleuten“ von Juli Zeh. Die Veranstaltung wird live auf lesemarathon.zdf.de übertragen. Damit möglichst viele Menschen an der Lesung teilhaben können, gibt es eine einführende Audiodeskription sowie Live-Untertitelung und eine Gebärdensprachfassung über die gesamte Strecke. Auf ardkultur.de ist der Audiostream abrufbar und Antenne Saar überträgt in der Nacht. In den ZDFspaces kann über die Themen des Romans diskutiert werden. Eine Bewerbung als Leserin oder Leser ist bis zum 4. März 2026 möglich unter: lesemarathon@zdf.digital

MiMa-Debüt auf der Leipziger Buchmesse

Erstmals seit der MDR die Federführung hat, wird das „Mittagsmagazin“– live außer Haus produziert: Am Freitag, 20. März 2026, überträgt das „Mittagsmagazin“ von 12 bis 13.00 Uhr direkt von der Literaturbühne. Moderatorin Wiebke Binder begrüßt Bestsellerautorinnen und -autoren, liefert Hintergründe, setzt Schwerpunkte zur Kinderliteratur und taucht in den Manga-Kult ein.

MDR ist Gastgeber für Preisverleihung "Hörspiel des Jahres"

Der MDR richtet am 20. März 2026 um 19 Uhr in der Kongresshalle am Zoo die Verleihung des Preises „Hörspiel des Jahres“ aus. Prämiert wird das Dokumentarhörspiel „Auch wenn es dunkel ist - Berichte vom 7. Oktober“ von Sharon On und Dirk Laucke (rbb). Die Auszeichnung wird seit 1977 von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste gemeinsam mit der ARD vergeben.

ARD Radiokulturnacht „Unter Büchern“

Am 21. März 2026, von 20 bis 23 Uhr, sendet die ARD die gemeinsame Radiokulturnacht „Unter Büchern“, produziert vom MDR. Katrin Schumacher und Carsten Tesch begrüßen unter anderen Judith Holofernes, Lola Randl und Lukas Rietzschel. Zudem wird der Bücherwagen als MDR Kultur-Bühne wieder auf der Buchmesse präsent sein und den Auftakt zur Sommertour „Unter Büchern unterwegs“ einläuten.

LitPop 2026: Literatur und Musik bis in die Nacht

Die LitPop von MDR und ARTE geht in die 14. Runde: Am 21. März 2026 ab 18.00 Uhr verwandeln über 30 Autorinnen und Autoren die Kongresshalle am Zoo in Leipzig in ein Literatur- und Musikfestival. Mit dabei unter anderem: Michael Nast, Sophie Passmann, Parshad Esmaeili, Judith Holofernes, Aurel Mertz. Anschließend folgen Party und Live-Acts wie „Only the Poets“, „Karaoke King“ Luis La Metta, Sinamin und Thomas Stieler. Die Moderation übernehmen Hendrik Bolz, Pia Uffelmann und Robin Solf. Das Konzert von „Only the Poets“ wird zudem als ARTE Concert aufgezeichnet.

KiKA mit eigener Präsenz am Gemeinschaftsstand von ARD, ZDF und 3sat

2026 ist KiKA erstmals auf der Leipziger Buchmesse vertreten. In unmittelbarer Nähe zur Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat präsentiert sich KiKA von ARD und ZDF mit jungen öffentlich-rechtlichen Marken. Ein zentrales Element der Ausstellungspräsenz ist die originalgetreue Nachbildung des bekannten „KiKA-Baumhaus“ (KiKA). Direkt angrenzend vermittelt das Medienmagazin „Team Timster“ (KiKA/rbb/NDR) an einem Airstream-Wohnwagen auf spielerische Weise medienpädagogische Inhalte. Am Stand von „Tanoshii“ (ZDF) können alle Manga-Fans ihr Wissen testen und Creators treffen. Auch die Darstellerinnen und Darsteller der erfolgreichen Daily-Soap „Schloss Einstein“ (MDR/ARD/KiKA) sind vor Ort, ebenso wie viele bekannte KiKA-Figuren, unter anderem Bernd das Brot, das Kikaninchen, Baumhaus-Fledermaus Fidi und die Maus.

Online gebündelt

Alle Inhalte, Videos und Fotostrecken zur Buchmesse gibt es unter

buchmesse.ard.de, buchmesse.zdf.de und 3sat.de/buchmesse

Nähere Infos folgen in Kürze in den Presseportalen der drei Partner ARD, ZDF und 3sat sowie im digitalen Mediendossier.

Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell