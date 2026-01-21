ARD Presse

ARD, ZDF, Deutschlandradio und Deutsche Welle verabschieden

gemeinsamen KI-Kodex

Transparenter Einsatz von Künstlicher Intelligenz

Frankfurt/Mainz/Berlin

Die ARD-Landesrundfunkanstalten, das ZDF, die Deutsche Welle und das Deutschlandradio haben gemeinsame Grundsätze für den Umgang mit KI verabschiedet. Mit ihrem sechs Punkte umfassenden KI-Kodex bringen die Partner die neuen Möglichkeiten, die Künstliche Intelligenz bietet, in Einklang mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag und den gemeinsamen Werten.

Wesentlich ist der "Human in the Loop"-Ansatz: Die publizistische Verantwortung bleibt beim Menschen. Um das Vertrauen des Publikums zu sichern, verpflichten sich die Sender darüber hinaus zu Transparenz und einer klaren Kennzeichnung KI-generierter Inhalte.

Der Kodex legt zudem hohe Standards für den Umgang mit Daten fest und verankert Energieeffizienz als Kriterium bei Training und Anwendung. Und: In enger Kooperation wollen die beteiligten Häuser ihre Kräfte bündeln und den Wissensaustausch untereinander vorantreiben.

Den vollständigen KI-Kodex gibt es unter diesem Link: https://www.ard.de/die-ard/presse-und-kontakt/ard-pressemeldungen/2026/KI-Kodex-100.pdf

