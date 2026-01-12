ARD Presse

"New Music Hotlist 2026": Die jungen Programme der ARD und Deutschlandfunk Nova präsentieren die künftigen Musikstars

Welche jungen Musikerinnen und Musiker schaffen 2026 den Durchbruch? Wer prägt den Sound des neuen Jahres? Die jungen ARD-Programme und Deutschlandfunk Nova liefern dafür zum achten Mal ihre ganz eigene Vorhersage: die "New Music Hotlist 2026". Gemeinsam präsentieren sie darauf die wichtigsten neuen Musik-Acts aus Deutschland.

Über 100 vorgeschlagene Acts, von zahlreichen Expertinnen und Experten großer und kleiner Labels, Booking- und Promotion-Agenturen, von Managements und den beteiligten Radio- und Online-Angeboten der ARD - die überwältigende Menge zeigt erneut, wie vielfältig und divers der Musiknachwuchs Deutschlands ist. Die jungen Angebote der ARD und Deutschlandfunk Nova wählten davon die 16 stärksten Musikerinnen und Musiker für die "New Music Hotlist 2026" aus, die am 12. Januar 2026 veröffentlicht wird.

Auch in diesem Jahr werden die beteiligten ARD-Programme die Hotlist-Acts unterstützen, sie ihrem Millionen-Publikum vorstellen und über das Jahr begleiten. Auf dem Weg zur nächsten Karrierestufe: zu noch mehr Hörerinnen, Hörern und zu mehr Fans auf den Konzerten. Somit stehen sie weiterhin als verlässlicher Partner an der Seite junger Musikerinnen und Musiker - im Radio, ihren Online-Angeboten und auf ausgewählten Events.

Die 16 Newcomer vertreten mit ihrer Musik all das, was junge Musikfans im Jahr 2026 beschäftigt. Das reicht von den melancholisch-tanzbaren Elektrosongs des Berliner Projekts Oswald über den eingängigen Pop einer Tiffany Aris und die gesellschaftskritischen Texte Jonny Mahoros bis hin zu den klaren Ansagen zu tanzbaren Beats von Vicky. Acts wie Dani Lia, bac und ZsáZsá setzen darüber hinaus musikalische Impulse für das gerade begonnene Musikjahr.

"New Music Hotlist 2026" in alphabetischer Reihenfolge

bac

benno!

Ceren

Dani Lia

Filow

Ivo Martin

JBS

Jonny Mahoro

Kasi & Antonius

Oswald

Tiffany Aris

Vicky

Yung Pepp

Yung Saint Paul

Zah1de

ZsáZsá

Ausführliche Informationen zu den Acts unter www.newmusicaward.de.

"New Music Hotlist 2026": Nachwuchsförderung in Musikdeutschland

"New Music Hotlist 2026" ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR PULS (BR), Bremen NEXT (Radio Bremen), DASDING (SWR), 1LIVE (WDR), Fritz (rbb), MDR SPUTNIK, N-JOY (NDR), UNSERDING (SR), YOU FM (hr) sowie Deutschlandfunk Nova. Die Redaktionen werden über das gesamte Jahr die neuen Künstlerinnen und Künstler in ihren Programmen vorstellen und fördern so gezielt den Nachwuchs der deutschen Musikszene. Zu den Hotlist-Acts der vergangenen Jahre gehören unter anderem inzwischen etablierte Namen wie Zartmann, Ikkimel, Blumengarten, Nina Chuba, Ayliva, Paula Hartmann, Bennett, 01099, Badmómzjay, Jeremias und Apache 207.

