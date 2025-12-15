ARD Presse

Aus ARD Audiothek wird ARD Sounds: Das bringt das Jahr 2026 für die Hörerinnen und Hörer der ARD

Frankfurt (ots)

Im März 2026 schlägt die ARD ein neues Kapitel ihrer digitalen Audio-Strategie auf: Die ARD Audiothek wird in ARD Sounds umbenannt. Dieser Schritt ist Teil einer umfassenden Neuausrichtung der ARD Audiothek, um aktuellen Nutzerbedürfnissen gerecht zu werden und jüngere Zielgruppen noch besser zu erreichen.

Ob Smartphones, Smartspeaker oder smarte Autoradios - immer häufiger sind bei Hörerinnen und Hörern digitale Geräte im Einsatz. Mit ARD Sounds schafft die ARD eine moderne Plattform für die veränderte Mediennutzung, die die Vielfalt der öffentlich-rechtlichen Audioangebote an einem Ort bündelt - von regionalem Live-Radio bis zu exklusiven Podcasts. So werden vorhandene Ressourcen effizient genutzt, die Auffindbarkeit aller Inhalte verbessert und die Reichweite digitaler Angebote erhöht.

Jan Weyrauch, Vorsitzender der Audioprogrammkonferenz der ARD:

"Wer fühlen will, muss hören. Radio und Audio begleiten viele Millionen Menschen in Deutschland durch den Alltag. Mit ARD Sounds geht das in Zukunft noch einfacher. Denn wir machen all unsere Audioinhalte in einer App zugänglich. ARD Sounds ist der 'Playbutton für deinen Tag', der Menschen begleitet, informiert und unterhält. Egal, ob man gerade beim Joggen ist oder Auto fährt."

Von der Audiothek zum "Playbutton für deinen Tag"

Seit ihrem Start vor acht Jahren hat sich die Audio-Plattform der ARD von einer reinen "Bibliothek für Wortinhalte" zu einem digitalen Tagesbegleiter für Radio, Podcasts, Livestreams und Hörspiele weiterentwickelt. Diese inhaltliche Vielfalt und moderne Ausrichtung betont die ARD mit dem neuen Namen. ARD Sounds steht für alles, was Menschen hören wollen: vom Nachrichten-Update mit "11KM" und "0630" jeden Morgen über entspannten Talk am Vormittag mit "Baborie & Rakers" bis hin zu spannenden Dokus aus der Online-Welt bei "Wild Wild Web" sowie Fußball-Livestreams der Bundesliga und der Champions League nach Feierabend.

Starkes Zeichen für die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Audioangebote

Ein zentrales Element von ARD Sounds ist die Integration der bislang eigenständigen Apps von mehr als vierzig Radiosendern. Das bedeutet für die Nutzerinnen und Nutzer, dass sie künftig alle Lieblingsprogramme und -inhalte auf einer einzigen Plattform finden, ergänzt durch personalisierte Empfehlungen, einen komfortablen Audio-Player und Echtzeit-Interaktion mit den Sendern.

Das Rollout von ARD Sounds beginnt im März 2026 als App-Update für die ARD Audiothek. Die Umstiege der Radio-Apps erfolgen schrittweise, um sicherzustellen, dass alle den Weg zu ihren Lieblingssendern finden. Mithilfe eines gezielten Onboardings werden Nutzende der bisherigen Apps nahtlos auf ARD Sounds umgeleitet. Die Produktentwicklung erfolgt ARD intern auf der gleichen technischen Basis wie die ARD Mediathek in größtmöglicher Synergie.

Auch das ZDF und Deutschlandfunk-Programme sind Teil von ARD Sounds

Im Zuge der Weiterentwicklung der Audio-Plattform baut die ARD die Zusammenarbeit mit den öffentlich-rechtlichen Partnern aus: Schon jetzt sind die Podcasts und Livestreams der Deutschlandfunk-Programme Teil des Portfolios. Mit dem Start von ARD Sounds ist zudem eine Kooperation mit dem ZDF geplant. Podcasts wie "Lanz & Precht", "Aktenzeichen XY... unvergessene Verbrechen", "heute journal - der Podcast" und "Terra X" werden dann Teil des Angebots.

ARD Sounds als Festival erleben

Die Plattform und ihr Mix aus Podcasts, Musik und Livemomenten lassen sich nicht nur digital erleben, sondern auch analog: beim ersten ARD Sounds Festival vom 7. bis zum 10. Mai 2026 in Nürnberg.

Der Schwerpunkt des Events liegt auf den ARD-Podcasts und ihren charismatischen Hosts. 25 Podcastshows in acht über die Stadt verteilten Spielstätten machen Nürnberg zur "City of Sounds". Zum abwechslungsreichen Programm gehören beliebte Formate wie "Kein Mucks", "Deutschland 3000", "Eat Read Sleep", "Eine Stunde History" (Deutschlandfunk Nova), "too many tabs", "11km", "Hateland", "Eltern ohne Filter", "Lachlabor", "Musste durch" und viele mehr.

Besonderes Highlight sind die exklusiven Studiokonzerte von Michael Schulte, Malik Harris, LNA und Cosby, die es ausschließlich im Rahmen einer Verlosungsaktion der teilnehmenden Radiosender der ARD und der ARD Audiothek zu gewinnen gibt.

Tickets und weitere Informationen rund um das ARD Sounds Festival gibt es auf www.ARDSoundsFestival.de.

