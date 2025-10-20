The Quality Group GmbH

Ballaststoffe, die Spaß machen: More FIZI startet die Limo-Revolution

Mit zehn Gramm pflanzlichen Ballaststoffen pro Dose schließt FIZI die Lücke zwischen Genuss und Funktion

Elmshorn/Hamburg (ots)

In einer Zeit, in der viele Menschen auf Zuckerreduktion und Proteine achten und sich bewusster ernähren, bekommen Ballaststoffe immer noch zu wenig Aufmerksamkeit. Dabei spielen sie eine entscheidende Rolle für unsere Gesundheit; sie fördern die Verdauung, sättigen, unterstützen eine gesunde Darmflora, regulieren Blutzucker- und Cholesterinspiegel und tragen dazu bei, das Risiko für Volkskrankheiten wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken. Trotz dieser Vorteile erreichen laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) die meisten Menschen in Deutschland nur etwa die Hälfte der empfohlenen Tagesmenge.

Gerade im hektischen Alltag fällt es schwer, genug Ballaststoffe aufzunehmen. Wer hat schon ständig Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte oder große Mengen Gemüse im Haus oder unterwegs dabei?

Genau hier setzt More Nutrition mit einer echten Innovation an: FIZI - die erste Ballaststoff-Limo Deutschlands. Das Getränk verbindet die Funktionalität von Ballaststoffen mit frischem Geschmack und macht so aus einem Gesundheitsziel ein genussvolles Erlebnis.

Limo 2.0 - Geschmack ohne Kompromisse

Deutschland liebt Softdrinks und zahlt dafür einen hohen Preis: Über acht Kilo Zucker pro Kopf und Jahr stammen allein aus Limonaden. Gleichzeitig verfehlen die meisten Menschen die empfohlene Ballaststoffzufuhr deutlich. Mit FIZI gibt es jetzt eine Antwort, die nicht nach Verzicht schmeckt, sondern nach Sommer, Sprudel und echter Erfrischung. "Taste first" lautet das Credo - weil Genuss die Voraussetzung dafür ist, dass Veränderungen im Alltag wirklich funktionieren. Eine Dose FIZI liefert soviele Ballaststoffe wie drei Äpfel oder 400 Gramm Brokkoli und macht damit Schluss mit geschmacklosen Kompromissen

Von der Forschung ins Glas

FIZI ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis von zwei Jahren Forschung und Co-Creation. Bettergy- heute Teil von The Quality Group - hat die wissenschaftliche Basis zu ballaststoffbasierten Getränken und pflanzenbasierter Süße geschaffen. Mit der Integration in TQG und der Weiterentwicklung im Quality Lab entstand daraus ein Softdrink, der wissenschaftliche Innovation und kompromisslos guten Geschmack vereint. Doch was macht Ballaststoffe so besonders? Ein Blick in die Forschung zeigt ihre zentrale Rolle für unsere Gesundheit. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) betont, dass Ballaststoffe entscheidend zur Gesundheit beitragen: Sie fördern die Verdauung und Darmflora, wirken sättigend und senken das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, Adipositas, Bluthochdruck sowie bestimmte Krebsarten - und steigern so Lebenserwartung und -qualität.

Stimmen aus der Entwicklung

"Wir bringen das zusammen, was Verbraucher erwarten: echten Geschmack ohne Zucker und Ballaststoffe, die nicht nach Kompromiss schmecken. Das ist kein Marketing-Trick, sondern Ergebnis von passionierter Entwicklung und kompromisslosem Qualitätsdenken", sagt Nicolas Lother, CPO der The Quality Group.

Auch André Volkmann, Gesundheitswissenschaftler und Gründer von Bettergy, betont die Bedeutung der Zusammenarbeit: "Unsere Forschung zu Ballaststoffen in Getränken und pflanzenbasierter Süße trifft auf die Sensorik-Exzellenz von More. So werden Ideen aus dem Labor zu Produkten, die Menschen wirklich täglich nutzen wollen."

An sofort online erhältlich

FIZI ist ab sofort exklusiv über morenutrition.de erhältlich. Zum Start kommen drei Sorten auf den Markt: Orange, Lemon-Lime und White Peach. Jede 330-ml-Dose ist vegan, natürlich aromatisiert und kommt komplett ohne Zucker aus. Mit einem Preis von 1,99 Euro (UVP) bietet FIZI eine echte Alternative zu herkömmlichen Softdrinks - und setzt einen neuen Standard: mehr Ballaststoffe, mehr Erfrischung, mehr Geschmack.

Ab sofort auf morenutrition.de und ab Januar 2026 auch im Lebensmitteleinzelhandel sowie in Drogeriemärkten verfügbar.

