Für maximale Performance im Gym: RSG Group und ESN verkünden exklusive Partnerschaft

Elmshorn/ Berlin (ots)

The Quality Group, bekannt für ihre Marken ESN (Elite Sports Nutrition) und More Nutrition, und die RSG Group, Betreiber der Fitnessstudioketten McFIT, JOHN REED und Gold's Gym, verkünden eine exklusive Partnerschaft. Seit dem 01. Januar 2025 tritt ESN als Anbieter von Proteinprodukten, Nahrungsergänzungsmitteln und Getränken in den RSG Group Studios auf. Die Zusammenarbeit startet in Deutschland.

Starke Kooperation mit deutschem Marktführer

Insgesamt werden die ESN-Produkte zuerst in 212 Studios in Deutschland zu finden sein. Es folgen Österreich und Italien. "Mit dieser strategischen Partnerschaft setzen wir ein klares Zeichen für Qualität im Bereich funktionale Lebensmittel. Die Zusammenarbeit ist ein perfekter Fit, denn sowohl ESN als auch die RSG Group stehen für Leidenschaft und Innovation in der Fitnessbranche. Unsere Mitglieder profitieren von hochwertigen Produkten, mit denen sie ihre Ziele erreichen können", so Hagen Wingertszahn, Co-CEO der RSG Group. "Unsere Studios stehen für ein ganzheitliches Fitnesserlebnis. Mit ESN als exklusivem Partner können wir unseren Mitgliedern nicht nur erstklassige Trainingsbedingungen bieten, sondern auch eine gezielte Sporternährung direkt vor Ort", ergänzt Sascha Linz, VP Sports & Fitness der RSG Group. Die Kooperation wird durch eine gezielte Marketingstrategie begleitet. Neben Social-Media-Kampagnen und Werbung in den Studios sind unter anderem drei große Events in Studios der RSG Group geplant. Influencer-Kampagnen und Mitarbeitertrainings sollen zusätzlich die Partnerschaft unterstützen. "Unser Herz schlägt für den Sport - deshalb entwickeln wir unsere Produkte gemeinsam mit Weltklasse-Athleten und ihren Coaches, um Performance auf das nächste Level zu heben. Mit der RSG Group bringen wir diese Expertise direkt in die Community und schaffen einen Raum, in dem der ESN-Spirit erlebbar wird. Hier wachsen Mitglieder nicht nur über sich hinaus, sondern auch gemeinsam an ihren Zielen", so Philipp Markmann, General Manager ESN.

Neue Zielgruppen, neue Impulse für die Branche

Die Partnerschaft setzt neue Impulse für die Kategorie Sporternährung: "Mit dieser Kooperation machen wir funktionale Ernährung für noch mehr Menschen zugänglich - direkt dort, wo sie trainieren und an ihren Zielen arbeiten. So wird Sporternährung alltagstauglicher und erreicht Menschen, die sich bewusst ernähren und ihre Performance steigern wollen - ganz unabhängig vom Fitnesslevel", erklärt Mary-Jo Slipek, CCO The Quality Group, Die exklusive Zusammenarbeit zwischen ESN und der RSG Group markiert einen bedeutenden Schritt für beide Unternehmen sowie die Branche insgesamt - und verspricht eine nachhaltige Weiterentwicklung des Angebots in den Studios.

Über ESN

Als deutscher Marktführer für Sports Nutrition ist ESN seit der Gründung im Jahr 2007 die Marke für den High-Performance-Sport. ESN bietet eine breite Palette an Produkten für sportlich aktive Menschen wie Proteinpulver, Proteinriegel und Supplements/Nahrungsergänzung an, an, um ambitionierte Trainingsziele zu unterstützen und die individuelle sportliche Leistung zu steigern. Als etablierte Marke mit eigener Produktion in Deutschland bietet ESN nur die hochwertigsten Nahrungsmittel und Supplements, Made for Athletes.

Über die RSG Group

Mit mehr als 4,5 Millionen Mitgliedern in ihren Studios ist die RSG Group eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Fitness. Die 1997 von Rainer Schaller gegründete - und sich nach wie vor im Familienbesitz befindende - RSG Group hat sich zu einem international tätigen Unternehmen entwickelt. Inklusive ihrer Franchisenehmer beschäftigt sie 10.000 Mitarbeitende an über 900 Standorten und ist in mehr als 30 Ländern vertreten. Das umfangreiche und zukunftsorientierte Portfolio umfasst 10 innovative Marken, dazu zählen unter anderem Gold's Gym, McFIT und die JOHN REED Family. Die RSG Group setzt immer wieder neue Maßstäbe und sorgt somit dafür, wesentlicher Bestandteil des aktiven Alltags ihrer Kundinnen und Kunden zu sein.

