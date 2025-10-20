Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Harninkontinenz: Was Männern jetzt hilft

Ein Hüsteln und plötzlich ist die Hose nass: Mit steigendem Alter sind zunehmend Männer von Harninkontinenz betroffen

Im Alter haben die meisten Männer eine vergrößerte Prostata, die auf die Blase drückt. Das kann zu verschiedenen Formen der Blasenschwäche führen. Laut Robert Koch Institut leidet jeder zehnte Mann in Deutschland an dem Gefühl, die eigene Blase nicht mehr kontrollieren zu können. "Obwohl der Leidensdruck oft groß ist, vermeiden die meisten Betroffenen zunächst einen Arztbesuch", sagt Prof. Dr. Daniela Schultz-Lampel, Urologin am Kontinenz-Zentrum in Donaueschingen. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" zeigt, welche Übungen helfen und welche Hilfsmittel es in der Apotheke gibt.

Stärkung der Beckenbodenmuskulatur

Hilfreich ist oft, die Beckenbodenmuskulatur zu stärken. Zwei Übungen sind hier wirkungsvoll: Bei der sogenannten Autofahrer-Übung stellt man im Liegen die Beine im 90-Grad-Winkel gegen die Wand. Ein Bein locker aufs andere, die Hand diagonal ans obere Knie. Mit dem Fuß gegen die Wand drücken. Ein paar Mal wiederholen, dann Seiten wechseln. Bei der Knieheber-Übung begibt man sich in den Vierfüßler-Stand und kreuzt die Beine. Dann hebt man die Knie mit einer kleinen Bewegung vom Boden ab. Diese Übung sollte etwa sechs- bis achtmal wiederholt werden.

In der Apotheke gibt es zudem eine Reihe von Hilfsmitteln bei Harninkontinenz:

Bei Einlagen mit Superabsorber bindet ein spezieller Stoff Flüssigkeit zu Gel und neutralisiert Gerüche. "Tropfenmodelle" umschließen Penis und Hoden.

Inko-Unterwäsche gibt es als Boxershorts und Slips, die aussehen wie normale Unterwäsche, jedoch einen Nässeschutz haben. Sie sind umweltschonend, weil sie sich waschen lassen.

Einweg-Pants wiederum sind körpernah geschnittene Shorts, die wie normale Unterwäsche angezogen werden und selbst unter engen Hosen nicht auftragen.

Ein Urinalkondom hat an seiner Spitze ein Überlaufventil. Dadurch läuft Urin in einen versteckten Beutel. Das Urinalkondom muss erst nach 48 Stunden gewechselt werden, ist geruchsneutral und hautschonend.

Und wer es nachts nicht ins Bad schafft, kann sich eine Urinflasche neben das Bett stellen.

