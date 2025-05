Canada Life Assurance Europe plc

Neuerungen im Berufsunfähigkeitsschutz

Canada Life verbessert die Arbeitskraftabsicherung umfangreich weiter

Köln (ots)

Im Durchschnitt wird jeder Vierte in Deutschland mindestens einmal in seinem Leben berufsunfähig, wie Zahlen der Deutschen Aktuarvereinigung zeigen. Zur Sicherung des Lebensstandards in einer solchen Situation stellt eine Berufsunfähigkeitsversicherung einen wichtigen Baustein dar. Der Lebensversicherer Canada Life sorgt mit einem Produktupdate für ein leistungsstarkes Gesamtpaket, das Schutz und mehr Unterstützung im Ernstfall bietet - auch jüngeren Kunden.

Schwere Krankheiten wie Krebs per Zusatzoption absichern

Der Berufsunfähigkeitsschutz bietet eine Vielzahl an zusätzlichen Optionen, die bereits viele Eventualitäten absichern. Hier hat Canada Life nachgelegt und schließt nun eine wählbare Zusatzoption zum Schutz vor schweren Krankheiten ein. Diese deckt alle 55 definierten Krankheiten, zum Beispiel Schlaganfall oder Krebs, der Schweren Krankheiten Vorsorge ab.

Der optionale Zusatzschutz "Arbeitsunfähigkeit" bietet nun eine Beitragsfreistellung bereits nach 6 Wochen Arbeitsunfähigkeit und leistet auch weiterhin eine Rente für eine Dauer von bis zu 36 Monaten. Auch bei der Teilzeitklausel hat der Lebensversicherer nachgebessert, hier sind nun Elternzeit und Kurzarbeit eingeschlossen.

Mehr Unterstützung im Ernstfall

Der Berufsunfähigkeitsschutz beinhaltet nun auch eine Gutachtenhilfe. Bei Anforderung eines medizinischen Sachverständigengutachtens im Rahmen einer Leistungsprüfung unterstützt Canada Life mit bis zu 6 monatlichen Rentenzahlungen, um die Zeit zu überbrücken. Zudem ist eine Zusatzzahlung möglich, mit der der Versicherer die Kosten im Zusammenhang mit einer besonderen Beeinträchtigung mit bis zu 2 Monatsrenten unterstützt. Zusätzlich können Versicherte beim Verlust einer Grundfähigkeit nun den Vertrag beitragsfrei stellen, um so mehr finanziellen Spielraum zu erhalten.

Außerdem schließt Canada Life bei Wahl der Zusatzversicherung Schwere Krankheiten Vorsorge die Multi-Pay Option ein, mit der man auch nach einem Leistungsfall weiterhin abgesichert ist und Leistungen bei einem zweiten Versicherungsfall beziehen kann.

Anwartschaft auf Lebensversicherung

Eine weitere Neuerung ist die Anwartschaft auf eine Risiko-Lebensversicherung, die der Versicherungsnehmer nun in Anspruch nehmen kann. Der Versicherungsnehmer hat die Möglichkeit, eine Lebensversicherung bis 300.000 EUR abzuschließen, wenn innerhalb von 10 Jahren nach Abschluss der Berufsunfähigkeitsversicherung eines der folgenden Ereignisse eintritt: Geburt eines Kindes, Hausbau oder zum 10. Jahrestag der Berufsunfähigkeitsversicherung. Hierbei ist keine Risikoprüfung notwendig.

Verlängerter Absicherungszeitraum und flexiblere Nachversicherungsgarantie

Der Lebensversicherer hat das früheste Eintrittsalter für den Berufsunfähigkeitsschutz auf 10 Jahre gesenkt. So beträgt der Absicherungszeitraum nun maximal 57 Jahre, um den Zeitraum bis zum Rentenbeginn mit 67 lückenlos abzudecken - eine Option für Eltern, die ihre Kinder schon früh absichern wollen.

Die erneuerte Nachversicherungsgarantie bietet die Möglichkeit, die Rente auf bis zu 75% des Bruttogehalts zu erhöhen, wenn die erste Arbeitsstelle angetreten wird. Kunden können nun ebenfalls eine Erhöhung zum 15. Jahrestag der Police in Anspruch nehmen, die an keine bestimmten Lebensereignisse gebunden ist.

"Arbeitskraftabsicherung ist essenziell, um auch in Notsituationen finanziell versorgt zu sein", fasst Igor Radovic, Vorstandsmitglied der Canada Life, zusammen. "Wir wollen unseren Kunden den bestmöglichen Schutz bieten, damit sie eine Sorge weniger haben. Unser Produkt-Update bietet viele Neuerungen, wie die verbesserten Zusatzoptionen und Möglichkeiten der Anpassung, die unseren Berufsunfähigkeitsschutz für Makler und Kunden noch interessanter machen. Zudem seit kurzem auch über ein 5-Sterne-Rating des Analysehauses Morgen & Morgen."

Original-Content von: Canada Life Assurance Europe plc