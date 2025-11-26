DSLWEB

Black Friday Angebote bis zu 47 % günstiger: Internetangebote von Telekom und Vodafone über DSLWEB noch attraktiver

Stuttgart (ots)

Zum diesjährigen Black Friday überrascht das Vergleichsportal DSLWEB mit besonders attraktiven Preisvorteilen auf ausgewählte Internet-Tarife von der Telekom und Vodafone. Interessenten erhalten dort die Angebote nochmals deutlich günstiger als direkt beim Anbieter. Der Preisvergleicher hat spezielle Aktionsangebote geschnürt, die den Effektivpreis der Tarife deutlich reduzieren.

Telekom und Vodafone Internet über DSLWEB deutlich günstiger

Im Zentrum stehen drei der beliebtesten Internetanschlüsse Deutschlands: ein schneller Telekom-Tarif mit 100 Mbit/s sowie zwei stark gefragte Vodafone-Kabelangebote, darunter ein Gigabit-Tarif für maximale Geschwindigkeit. DSLWEB stellt dieses Jahr zur Black Week gleich mehrere Sonderaktionen vor, die wegen attraktiver Boni und Preisvorteile zu den günstigsten Black Friday Deals am Markt zählen.

Telekom MagentaZuhause L - 100 Mbit Internet zum Sonderpreis

Der schnelle Telekom-Tarif MagentaZuhause L wird über DSLWEB mit einem zusätzlichen Rabatt von 47% angeboten. Durch die Preisvorteile ergibt sich ein deutlich reduzierter Durchschnittspreis von 19,08 Euro monatlich über die ersten 24 Monate gerechnet. Kunden profitieren damit von der gewohnten Stabilität und Netzqualität der Telekom - jedoch zu einem ungewöhnlich niedrigen Effektivpreis.

Vodafone GigaZuhause 100 - beliebter Einstiegstarif stark vergünstigt

Auch beim Vodafone Kabeltarif mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s zieht DSLWEB alle Bonus-Register. Wer den Tarif über das Portal abschließt, zahlt mit 18,32 EUR monatlich im 24 Monats-Schnitt deutlich weniger als bei der Bestellung im regulären Vodafone-Shop.

Vodafone CableMax 1.000 - Gigabit zum Sparpreis von 28,53 EUR

Für alle, die eine besonders hohe Geschwindigkeit wünschen, bietet DSLWEB in der Black Week Vodafone CableMax 1.000 mit eindrucksvoll niedrigen Effektivkosten an. Der Gigabit-Tarif wird durch zusätzliche DSLWEB Bonusvorteile in Höhe von 275 Euro sowohl beim Preis als auch beim Leistungsumfang zu einem attraktiven Highspeed-Deal während der Black-Friday-Aktionstage.

Warum sind die DSLWEB-Angebote günstiger als beim Anbieter selbst?

Die außergewöhnlich niedrigen Effektivpreise kommen dadurch zustande, dass DSLWEB seinen Nutzern zusätzliche Preisvorteile zur Verfügung stellt, die über die offiziellen Shops der Anbieter selbst nicht zugänglich sind. Diese Boni werden in den Effektivpreis eingerechnet - so entsteht ein deutlich geringerer Durchschnittspreis.

DSLWEB berechnet in seinem Preisvergleich den Durchschnittspreis über die gesamte Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten hinweg. Darin werden alle Kosten und Vergünstigungen berücksichtigt. Dadurch wird sofort klar, was der Anschluss tatsächlich kostet. Für Verbraucher ist das ein großer Vorteil, weil sie das Preis-Leistungs-Verhältnis ohne versteckte Überraschungen beurteilen können.

Wofür steht DSLWEB?

DSLWEB tritt seit über zwei Jahrzehnten als unabhängiges Verbraucherportal auf, das Internet- und Telefontarife objektiv bewertet und transparent aufbereitet. Die Redaktion hat sich insbesondere drei Leitwerten verpflichtet:

Kompetenz

Seit 2002 analysiert die Fachredaktion die Entwicklungen im deutschen Internet- und Breitbandmarkt. Tarife, Bonusvorteile, Geschwindigkeiten und Vertragsbedingungen werden detailliert aufbereitet und für Verbraucher verständlich dargestellt.

Unabhängigkeit

DSLWEB versteht sich als verbraucherorientiertes Vergleichsportal. Die Redaktion bewertet Angebote nach Leistung, Preisvorteilen und tatsächlichem Nutzen für den Nutzer.

Günstige Angebote

Ein Schwerpunkt liegt auf der Identifikation von besonders attraktiven Angeboten - häufig inklusive spezieller Boni, die bei den Anbietern selbst nicht verfügbar sind. Zahlreiche Tarife sind bei DSLWEB dadurch günstiger als im offiziellen Shop des jeweiligen Providers.

DSLWEB Black Friday: Spar-Tage für Internetkunden

Die Black Week 2025 bringt eine gute Gelegenheit für alle, die auf der Suche nach einem neuen Internetanschluss sind. DSLWEB unterbietet sowohl Telekom als auch Vodafone preislich zum Teil deutlich und bietet einige der attraktivsten Tarife am Markt an. Das macht die Entscheidung für einen Anbieterwechsel oder Neuabschluss besonders einfach.

Die günstigen DSLWEB Black Friday Angebote sind unter www.dslweb.de zu finden.

Über DSLWEB

Die Tarifexperten von DSLWEB unterstützen Verbraucher seit über 20 Jahren bei der Suche nach dem besten Angebot in den Bereichen schnelles Internet, TV und Streaming. Dabei stellt das Verbraucherportal DSLWEB stets die Anforderungen und Wünsche seiner Nutzer in den Mittelpunkt und bringt durch Marktanalysen und -reports sowie umfangreiche Hintergrundinformationen Transparenz in den Tarifdschungel.

Mehr über DSLWEB unter www.dslweb.de/dslweb-wir-ueber-uns

Original-Content von: DSLWEB, übermittelt durch news aktuell