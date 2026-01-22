ARD Presse

ARD fördert Medienkompetenz als Fundament demokratischer Teilhabe: die wichtigsten Veranstaltungen für 2026

München (ots)

Der kürzlich in Kraft getretene Reformstaatsvertrag unterstreicht die Bedeutung von Medienkompetenzangeboten in Deutschland und nimmt die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit ihrer der Demokratie dienenden Funktion dabei ausdrücklich in die Pflicht. Die ARD versteht diesen Bildungsauftrag als eine zentrale Aufgabe.

Mit mehr als 2.500 Veranstaltungen rund um Medienbildung hat die ARD im vergangenen Jahr bereits mehr als 100.000 Menschen im unmittelbaren Dialog erreicht. Sie setzte dabei auf einen breiten, ganzheitlichen Ansatz, der Medienkompetenz nicht nur theoretisch vermittelt, sondern auch praktisch erfahrbar macht. Die Angebote reichten von Online-Streams und Klassenbesuchen bis hin zu Veranstaltungen in den Studios vor Ort. Darüber hinaus stellt die ARD zahlreiche Beiträge, Hintergrundinformationen, Faktenchecks und Materialien online und in der Mediathek zur Verfügung.

Auch 2026 bieten die Landesrundfunkanstalten zahlreiche regionale Angebote und flankieren sie mit mehreren bundesweiten Aktionen. Gemeinsam mit Partnern gelingt damit ein flächendeckendes Angebot - für Schülerinnen und Schüler, Berufstätige bis hin zu Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Beeinträchtigungen.

Bundesweite Aktionen

ARD Nachrichtentag - 19. März 2026

Nachrichten- und Informationskompetenz stehen im Mittelpunkt dieses Aktionstages. Zahlreiche Nachrichtenredaktionen öffnen ihre Studios und Redaktionen für ein breites Publikum. Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten berichten über ihren beruflichen Alltag, Journalistinnen und Journalisten in den Regionalstudios beantworten Fragen zu ihren Recherchen vor Ort.

Aktionstage zum Tag der Pressefreiheit - 29. April bis 8. Mai 2026

"67 getötete Reporter*innen, über 500 in Haft" - diese Jahresbilanz hat die Organisation Reporter ohne Grenzen für 2025 gezogen. Die ARD stellt im Rahmen der Aktionstage gemeinsam mit Partnern den Stellenwert von Meinungs- und Pressefreiheit in einer Demokratie in den Fokus und zeigt, wie man sie schützen kann.

Jugendmedientag - 12. November 2026

Der Jugendmedientag ist in vielen Schulen bereits als fester Termin eingeplant. Erstmals findet die deutschlandweite Veranstaltung 2026 als breites öffentlich-rechtliches Angebot statt: Auch das ZDF und das Deutschlandradio engagieren sich zum Jugendmedientag mit vielfältigen Angeboten, die Medien ganz praktisch erlebbar machen.

Young Reporter - ganzjährig

"Deine Region. Dein Thema. Deine Story." lautet das Motto der Young Reporter Aktion. Gemeinsam mit ARD Journalistinnen und -Journalisten setzen Jugendliche und junge Erwachsene ihre eigenen Geschichten in Video-, Hörfunk und Social Media-Content um, den die ARD im Programm u.a. in der ARD Mediathek ausspielt.

Überblick über alle Angebote

Verbunden mit dem großen Interesse, aber auch einem erhöhten Bedarf an Workshops und Einblicken rund um den journalistischen Alltag, ist es der ARD ein wichtiges Anliegen, neben diesen Aktionstagen das ganze Jahr über zahlreiche weitere Angebote in den Landesrundfunkanstalten der ARD zu unterbreiten. Eine Übersicht aller ARD-Medienkompetenzangebote finden Sie unter ARD.de/medienkompetenz.

Original-Content von: ARD Presse