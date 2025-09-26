PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 29.09.2025 bis 03.10.2025

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag. 29.09.2025

  • (Nr. N052) Zahl und Anteil der mindestens Hundertjährigen in Bund und Ländern sowie weltweit, Jahr 2024
  • (Nr. 351) Finanzvermögen des Öffentlichen Gesamthaushalts, Jahr 2024

Dienstag, 30.09.2025

  • (Nr. 352) Außenhandelspreise, August 2025
  • (Nr. 353) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), August 2025
  • (Nr. 354) Durchschnittspreise für Strom und Erdgas, 1. Halbjahr 2025
  • (Nr. 355) Umsatz im Einzelhandel, August 2025
  • (Nr. 40) Zahl der Woche zu Einheitskindern: Daten zu 35-Jährigen, Jahr 2024
  • (Nr. 356) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, September 2025 (im Laufe des Tages)

Mittwoch, 01.10.2025

  • (Nr. 357) Neues Datenangebot: Ausgewählte Ökosystemleistungen (u. a. Kühlleistung von urbanen Grünflächen, Feinstaubfilterung durch Wälder, Effekt von Ökosystemen auf den Tourismus), Jahr 2023
  • (Nr. 358) Kommunale Haushalte (Gemeindefinanzen, vierteljährliche Kassenstatistik), 1. Halbjahr 2025
  • (Nr. N053) 35 Jahre Deutsche Einheit: Erwerbstätigkeit von Frauen, Verdienste und Wirtschaftskraft in Bund und Ländern, 1991-2024

Donnerstag, 02.10.2025

  • (Nr. 359) Personal an Hochschulen, Jahr 2024
  • (Nr. N054) Einkommenssituation von Menschen im Ruhestand, Jahr 2024

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

