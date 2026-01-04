10 Punkte GmbH

Poetry Slam Awards 2026 verliehen - Großer Jubel in der Elbphilharmonie

Hamburg (ots)

Am 3. Januar 2026 feierte das Publikum beim Best of Poetry Slam Day in der ausverkauften Hamburger Elbphilharmonie die Kunst des gesprochenen Wortes mit drei Veranstaltungen -inklusive der Verleihung der Poetry Slam Awards von Kampf der Künste. Großer Gewinner ist Florian Wintels, der sowohl den Poetry Slam Award als auch den Publikumspreis des Abends gewonnen hat - ein erstmaliger Doppelerfolg. Der Ehrenpreis ging an Julia Engelmann. Den Rising Star Award gewann Felix Treder. Über den Held*innenaward konnte sich die Elbphilharmonie freuen.

Es gibt sicher Preisverleihungen und Bühnenshows, die nur etwas für ein Spezialpublikum sind. Nicht so der Best of Poetry Slam Day, der ein gemischtes Publikum jeden Alters und Geschlechts anzieht. Bei den drei Shows mit über 6.000 Fans in der ausverkauften Hamburger Elbphilharmonie gab es großen Jubel und überglückliche Gewinner*innen.

Der Gewinner des deutschen Poetry Slam Awards 2026 heißt Florian Wintels.

Der Award ist mit 4.000 Euro dotiert.

Eine dreiköpfige Expert*innen-Jury aus Sebastian 23 (Poetry Slam Legende), Lisa Jaspersen (Spokenword-Veranstalterin) und Ko Bylanzky (Poetry Slam Veranstalter) begründete die Entscheidung u.a. mit den Worten:

"Der Jurypreis der Poetry Slam Awards 2026 geht an Florian Wintels. Die Jury zeichnet damit einen Künstler aus, der Poetry Slam wie kaum ein anderer verkörpert. Vor allem bringt Flori einen Hit nach dem anderen. Seine Texte atmen Reim und Rhythmus, sind aber gleichzeitig voller Energie und Leichtigkeit. Humor und geniale Einfälle gehen hier ebenso Hand in Hand wie Meta-Ebenen und Wortspiele."

Über den Ehrenpreis konnte sich Julia Engelmann freuen, die ihren literarischen Einstieg auf der Poetry Slam Bühne fand und 2025 einen Roman veröffentlichte. Sie brachte den Poetry Slam auch neuen Zielgruppen in vielen Talk Shows näher. Sie trat am Abend in der Show: "Best of Poetry Slam Day Legends" auf und zeigte, warum sie den Preis verdient hat.

Den Publikumspreis für den besten Auftritt am Abend gewann ebenfalls Florian Wintels. Damit hat zum ersten Mal ein Slammer Publikums- und Jurypreis auf sich vereint. Dieser ist mit 1.000 Euro dotiert.

Mit dem Rising Star Award wurde Felix Treder vom Publikum belohnt.

Als Heldin für besondere Verdienste um die Poetry Slam Kultur in Hamburg wurde die Elbphilharmonie ausgezeichnet.

Der Best of Poetry Slam Day mit der Verleihung der Poetry Slam Awards von Deutschlands größtem Slam-Veranstalter Kampf der Künste findet jedes Jahr Anfang Januar in der Elbphilharmonie statt. Es ist der erste und einzige Poetry Slam-Preis Deutschlands.

Der nächste Best of Poetry Slam Day in der Elbphilharmonie findet am 2. Januar 2027 statt - der Vorverkauf läuft bereits.

Alle Veranstaltungen im Überblick gibt es unter www.kampf-der-kuenste.de

