Verleihung der Poetry Slam Awards

Starke Gewinner*innen und drei furiose Shows

Die Hamburger Elbphilharmonie erlebte am 4. Januar 2025 den Best of Poetry Slam Day mit drei Veranstaltungen inklusive der Verleihung der Poetry Awards von Kampf der Künste. Gewinner ist Abdul Kader Chahin, der Ehrenpreis ging an Hazel Brugger und über den Publikumspreis des Abends konnte sich Noah Klaus freuen. Der Rising Star Award ging an Theresa Sperling. Über den er Held*innenaward konnten sich die Mitarbeiter*innen vom Deutschen Schauspielhaus freuen. Ein Grußwort sendete die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Claudia Roth.

Nur glückliche Gesichter gab es bei der diesjährigen Verleihung der Poetry Slam Awards und in den drei Shows mit über 6.000 Gäst*innen in der ausverkauften Hamburger Elbphilharmonie. Das gesprochene Wort wurde auf der Bühne vom Publikum gefeiert - unabhängig davon, ob die Texte melancholisch, lyrisch, witzig oder alles drei zusammen waren.

Der Gewinner des deutschen Poetry Slam Awards 2025 heißt Abdul Kader Chahin.

Der Award ist mit 4.000 Euro dotiert. Die Auszeichnung begründete die dreiköpfige Expert*innen-Jury aus Elisabeth Jaspersen (Inhaberin Faible Booking, Leipzig), Sebastian 23 (Poetry Slammer, Comedian, Veranstalter und Aktivist) und Christine Brinkmann (Veranstalterin der deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften 2009 und 2020) u.a. mit den Worten:

"Wir zeichnen heute einen Menschen aus, der uns Stress gemacht hat.....Stress im positiven Sinne. Das gelang ihm auf der einen Seite durch seine künstlerische Qualität. Seine Texte sind direkt, in your face, aber treffsicher, wortgewandt und mit viel Gefühl für Sprache. Selbst, wenn es uns mal hart und mal emotional schmerzlich trifft, hören wir ihm immer gerne zu. Und das gilt weit über die Bühnen hinaus. Seit vielen Jahren gibt er Workshops zum Thema "Antisemitismus" und "Antiziganismus. Der Poetry Slam Award 2025 geht an ihn: Abdul Kader Chahin."

Über den Ehrenpreis konnte sich Hazel Brugger freuen, die trotz und wegen ihrer großen Karriere dem Poetry Slam weiter verbunden ist. Sie trat zudem bei den Best of Poetry Slam Day Legends auf und zeigte, warum sie den Preis mehr als verdient hat.

Den Publikumspreis für den besten Auftritt am Abend gewann Noah Klaus. Dieser ist mit 1.000 Euro dotiert. Mit dem Rising Star Award wurde Theresa Sperling vom Publikum belohnt.

Als Heldin für besondere Verdienste um die Poetry Slam Kultur in Hamburg wurde das Deutsche Schauspielhaus ausgezeichnet.

Die Best of Poetry Slam Days mit der Verleihung der Poetry Slam Awards von Deutschlands größtem Slam Veranstalter Kampf der Künste finden jedes Jahr Anfang Januar in der Elbphilharmonie statt. Es ist der erste und einzige Poetry Slam Preis Deutschlands.

Der nächste Best of Poetry Slam Day findet am 3. Januar 2026 statt - der Vorverkauf hat begonnen.

